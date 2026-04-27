Il futuro sindaco di Milano? Il centro-destra fa delle ipotesi

Il sito Frontale pubblica un curioso articolo sul prossimo sindaco di Milano e sulla corsa alla poltrona da parte del centro-destra.

La ricostruzione che riporta Frontale è in larga parte coerente con il clima politico attuale, ma contiene anche elementi che vanno distinti tra fatti consolidati e indiscrezioni giornalistiche ancora fluide, soprattutto sui nomi. Incrociamo quanto emerge dalle principali testate milanesi (come Corriere della Sera Milano, la Repubblica Milano, Il Giorno) e altre testate nazionali.

Il quadro generale: tempistiche e contesto

Milano voterà in primavera 2027, salvo sorprese istituzionali. L’ipotesi di un anticipo delle amministrative legato a elezioni politiche è di fatto tramontata, come confermato da più fonti parlamentari e ricostruzioni del Corriere e de la Repubblica negli ultimi mesi. Le testate concordano su un punto: la partita è ancora prematura e il centrodestra non ha fretta, anche perché la scelta del candidato sarà fortemente influenzata dagli equilibri nazionali post-politiche.

I nomi in campo: cosa è confermato e cosa no

Maurizio Lupi

Il suo nome è effettivamente tra i più citati. Il Corriere della Sera ed. Milano lo indica come uno dei profili più attivi nel tessere relazioni. Il sostegno di Ignazio La Russa è stato riportato in forma non ufficiale ma ricorrente nelle indiscrezioni. Corretta anche la lettura strategica: per Lupi sarebbe un investimento politico, come sottolineano diversi commentatori.

Antonio Civita

Qui la situazione è più sfumata. Il nome è circolato in ambienti civici e imprenditoriali. Alcune cronache milanesi lo associano a un possibile interesse di area moderata (Forza Italia inclusa), ma non risulta tra i candidati forti o consolidati nelle principali analisi nazionali.

Ferruccio Resta

E’ corretto segnalarlo, ma ha preso le distanze da una candidatura politica diretta ed è stato più volte descritto come figura “tecnica” non intenzionata a correre.

Alessandro Spada

Questo è uno dei nomi più interessanti, ex presidente di Assolombarda, profilo civico-imprenditoriale. Citato da Il Giorno e da sottintesi del Corriere come possibile candidato “di sistema”. Gradito a settori della Lega e del mondo produtti, tra i nomi più credibili nella fase attuale.

Il ruolo dei partiti

Lega : preferisce un profilo politico, ma non chiude su civici forti.

: preferisce un profilo politico, ma non chiude su civici forti. Forza Italia : più aperta a candidati moderati e civici.

: più aperta a candidati moderati e civici. Fratelli d’Italia: punta a pesare nella scelta finale, senza scoprire subito le carte.

Su questo punto c’è ampia convergenza tra Repubblica Milano e Corriere: il centrodestra è ancora in fase esplorativa, senza un baricentro definito.