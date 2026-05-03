Petrolio: l’oleodotto di Fujairah è la leva strategica degli Emirati per aumetare la produzione

L’infrastruttura chiave ridisegna gli equilibri energetici e rafforza l’autonomia dall’OPEC

L’oleodotto che collega Abu Dhabi al porto di Fujairah è uno degli asset energetici più strategici degli Emirati Arabi Uniti, e torna al centro del dibattito proprio nel momento in cui Abu Dhabi punta a una maggiore autonomia nella gestione della propria produzione petrolifera. La sua rilevanza non è solo tecnica, ma profondamente geopolitica.

Cos’è l’oleodotto di Fujairah

Si tratta della Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), una infrastruttura lunga circa 370 chilometri che collega i giacimenti interni di Abu Dhabi direttamente al porto di Fujairah, sul Golfo di Oman e bypassa completamente lo Stretto di Hormuz. Questo dettaglio è cruciale: consente agli Emirati di esportare petrolio senza passare da uno dei punti più sensibili e instabili del mondo.

Perché è così importante

Lo Stretto di Hormuz è uno snodo attraverso cui transita circa il 20% del petrolio mondiale. Ma in questa fase di alto rischio geopolitico, tensioni militari e continui blocchi l’oleodotto di Fujairah offre agli Emirati una rotta alternativa sicura e maggiore continuità nelle esportazioni. In altre parole, riduce la dipendenza da un collo di bottiglia globale.

Il legame con la strategia post-OPEC

Nel contesto di un possibile allontanamento o ridefinizione del ruolo nell’OPEC, questa infrastruttura diventa ancora più centrale. Permette agli Emirati di aumentare la produzione senza vincoli logistici, esportare più rapidamente e rispondere direttamente alle esigenze del mercato. È uno strumento che rafforza la sovranità energetica.

Fujairah: un hub globale dell’energia

Il porto di Fujairah non è solo un terminale, ma uno dei principali hub petroliferi al mondo: il terzo centro globale per il bunkeraggio (rifornimento navi) con grande capacità di stoccaggio e infrastrutture avanzate per trading e raffinazione. Questo trasforma gli Emirati da semplici produttori a player integrati nella catena energetica globale.

L’oleodotto di Fujairah è molto più di un’infrastruttura energetica: è uno strumento di potere geopolitico. Consente agli Emirati di ridurre i rischi legati allo Stretto di Hormuz, aumentare la flessibilità produttiva e rafforzare la propria posizione nei mercati globali.

Se il futuro vedrà un indebolimento del coordinamento tra produttori, sarà anche grazie a infrastrutture come questa, che rendono ogni Paese meno dipendente dagli equilibri collettivi.