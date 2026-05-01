Accise sui carburanti, nuova proroga tra emergenza e polemiche

Il governo interviene dopo il balzo dei prezzi, ma i quotidiani si dividono su efficacia e sostenibilità della misura

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La nuova proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio decisa dal Consiglio dei ministri del 30 aprile nasce da un contesto geopolitico straordinario: l’escalation in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero globale. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha optato per un intervento temporaneo di tre settimane, con un taglio differenziato: circa 6,1 centesimi complessivi sulla benzina (5 centesimi più IVA) e circa 24,4 centesimi sul diesel (20 centesimi più IVA), motivando la scelta con l’andamento più marcato dei rincari sul gasolio

La posizione del governo: misura mirata e temporanea

L’esecutivo difende la misura come un intervento necessario per contenere l’impatto immediato sui consumatori e sulle imprese, soprattutto quelle legate alla logistica e ai trasporti. La scelta di differenziare il taglio tra benzina e diesel viene giustificata con dati precisi: dall’inizio della crisi, il gasolio ha registrato aumenti molto più consistenti rispetto alla benzina.

L’obiettivo dichiarato è quindi duplice: contenere l’inflazione energetica e sostenere i settori più esposti ai costi del carburante.

I quotidiani: consenso sull’emergenza, dubbi sulla strategia

Le principali testate italiane concordano sulla necessità di intervenire nel breve periodo, ma divergono sull’efficacia e sulla sostenibilità della misura.

Il Corriere della Sera

Il quotidiano sottolinea il carattere emergenziale della decisione, evidenziando come il governo sia intervenuto rapidamente per evitare effetti a catena su prezzi e inflazione. Tuttavia, mette in luce anche il limite strutturale dell’intervento: si tratta di una misura tampone che non risolve la dipendenza dalle dinamiche internazionali del petrolio.

La Repubblica

Repubblica adotta un tono più critico, focalizzandosi sul costo per le finanze pubbliche e sulla natura regressiva del taglio delle accise. Secondo il quotidiano il beneficio non è sempre proporzionale al bisogno reale e rischia di favorire maggiormente chi consuma di più. Inoltre, viene evidenziato come interventi di questo tipo possano entrare in tensione con gli obiettivi di transizione energetica.

Il Sole 24 Ore

Il quotidiano offre una lettura più tecnica, sottolineando che il taglio sul diesel è coerente con la struttura dei rincari e con l’impatto sulla filiera produttiva. Tuttavia, richiama l’attenzione su due aspetti: la sostenibilità nel tempo della misura e la necessità di affiancare interventi strutturali. In particolare, si evidenzia come il nodo resti la volatilità dei mercati energetici e la scarsa diversificazione delle fonti.

La Stampa

La Stampa mette in evidenza il contesto internazionale, sottolineando come la crisi nello Stretto di Hormuz rappresenti un fattore di instabilità globale. Il taglio delle accise viene letto come una risposta obbligata, ma anche come un segnale della vulnerabilità europea rispetto agli shock energetici.

Il Messaggero

Il quotidiano romano si concentra maggiormente sugli effetti pratici per cittadini e imprese, evidenziando il sollievo immediato all’acquisto, soprattutto per gli autotrasportatori. Tuttavia, sottolinea che si tratta di un beneficio temporaneo, destinato a esaurirsi rapidamente se i prezzi restano elevati.

Il nodo strutturale: emergenza o strategia?

Dalla lettura incrociata dei quotidiani emerge un punto condiviso: la misura è utile nel breve periodo, ma non rappresenta una soluzione strutturale. I principali limiti evidenziati sono il costo per lo Stato, l’efficacia limitata nel tempo e in assoluto l’incoerenza con politiche di lungo periodo sulla transizione energetica.

Allo stesso tempo, nessuna testata mette in dubbio la necessità di intervenire in una fase di shock improvviso.

La proroga del taglio delle accise si inserisce in una logica di gestione dell’emergenza, in un contesto internazionale altamente instabile. I quotidiani italiani offrono letture diverse ma convergono su un punto: l’intervento è comprensibile e in parte inevitabile, ma resta una risposta temporanea a un problema strutturale. Il vero tema, che resta sullo sfondo del dibattito, è costruire un sistema energetico meno esposto a crisi geopolitiche e meno dipendente dalle oscillazioni del petrolio.