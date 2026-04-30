Stellantis riparte: crescita, utili e segnali concreti di rilancio del primo trimestre 2026

Un’inversione di rotta con risultati in miglioramento su tutti i fronti

Il primo trimestre 2026 di Stellantis evidenzia un dato chiave: il ritorno alla redditività. Dopo una fase complessa, il gruppo mostra segnali concreti di ripresa, con un miglioramento diffuso di tutti i principali indicatori finanziari.

Sul fronte dei ricavi, il dato è particolarmente positivo: 38,1 miliardi di euro, in crescita del 6% su base annua, sostenuti dall’aumento dei volumi in tutte le regioni e soprattutto dal traino del Nord America. A questo si aggiunge un elemento ancora più rilevante: il ritorno all’utile netto, che si attesta a 0,4 miliardi di euro, rispetto alla perdita registrata nello stesso periodo del 2025.

Anche la redditività operativa mostra un deciso rafforzamento. L’utile operativo rettificato (AOI) raggiunge 1 miliardo di euro, quasi triplicando rispetto all’anno precedente, con un margine in crescita al 2,5%. Un segnale importante è che la maggior parte delle aree geografiche torna in territorio positivo, indicando un miglioramento strutturale e non isolato.

Un altro dato incoraggiante riguarda la dinamica industriale: le consegne aumentano a doppia cifra (+11-12%), segno di una domanda in ripresa e di una migliore capacità esecutiva. Parallelamente, il flusso di cassa industriale resta negativo come sempre nel primo trimestre, ma migliora significativamente del 37%, riducendo il gap rispetto all’anno precedente.

Sul piano finanziario, Stellantis rafforza ulteriormente la propria solidità: la liquidità disponibile raggiunge 44,1 miliardi di euro, pari al 28% dei ricavi, in linea con gli obiettivi aziendali. A questo si aggiunge l’emissione di 5 miliardi di euro di obbligazioni ibride, che aumenta la flessibilità finanziaria e la capacità di sostenere gli investimenti.

Dal punto di vista industriale e commerciale, emergono segnali altrettanto positivi. I modelli lanciati nel 2025 hanno ricevuto una buona accoglienza e il gruppo prevede di consolidare questo slancio con 10 nuovi veicoli nel 2026, affiancati da versioni aggiornate. La strategia punta chiaramente su una crescita sostenibile e su un miglioramento dell’esecuzione operativa.

Anche a livello geografico, il quadro è favorevole. Il Nord America si conferma motore principale della crescita, con performance superiori a un mercato in calo. In Europa, Stellantis guadagna quota e rafforza la leadership nei veicoli commerciali. In Sud America mantiene la leadership, mentre in Medio Oriente e Africa cresce la quota di mercato nonostante un contesto difficile.

Infine, un segnale di fiducia: il gruppo conferma la guidance per il 2026, prevedendo un ulteriore miglioramento di ricavi, margini e flussi di cassa.

Il trimestre segna un passaggio importante: non solo un recupero dei conti, ma l’avvio di una fase più stabile, sostenuta da basi finanziarie solide, nuovi prodotti e una strategia industriale più efficace.