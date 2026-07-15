Il gran caldo è arrivato. Italia divisa: rischio temporali e grandine al nord. Ecco dove

L’Italia si presenta meteorologicamente divisa nella giornata di mercoledì 15 luglio 2026. Mentre il Centro-Sud continua a essere interessato da un’ondata di calore di matrice africana, al Nord si registra un cedimento dell’alta pressione che favorisce l’ingresso di correnti più fresche in quota, responsabili di una fase di marcata instabilità atmosferica.

Allerta gialla della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali su tutto il Veneto e su gran parte dell’Emilia-Romagna. Attesi fenomeni anche di forte intensità, con rovesci abbondanti, frequente attività elettrica, raffiche di vento sostenute e possibili grandinate isolate. Nel corso del pomeriggio non si escludono precipitazioni sparse e temporali isolati anche sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica.

Al centro-sud l’anticiclone continua a garantire tempo stabile

Scenario opposto al Centro-Sud e sulle isole maggiori, dove l’anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, accompagnate da un ulteriore aumento delle temperature. Il Ministero della Salute ha infatti segnalato un livello di allerta massimo per il caldo in sette città: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. In queste aree i valori termici potranno raggiungere o superare i 35-40 gradi, con tassi di umidità elevati che contribuiranno ad accentuare la sensazione di afa.