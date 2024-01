Il meeting annuale “virtuale” del World Economic Forum 2024 prende ufficialmente il via martedì 16 gennaio

Il programma di quest’anno incarna un approccio di “ritorno alle origini”, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo tra i leader del governo, delle imprese e della società civile. Il suo obiettivo principale è facilitare le connessioni in un ambiente sempre più complesso, fornendo lungimiranza mostrando gli ultimi progressi nella scienza, nell’industria e nella società.

I membri digitali hanno un modo unico di impegnarsi in queste discussioni attraverso il nostro esclusivo programma virtuale. Questo programma approfondisce le attuali tendenze e trasformazioni globali, specificatamente adattate alle nostre comunità digitali.

Il programma

Il programma riflette il dialogo significativo e le partnership necessarie per costruire ponti per la cooperazione globale, garantire la crescita economica e l’inclusione, migliorare la salute del nostro pianeta e gestire il rapido progresso tecnologico. Lunedì 15 gennaio I Crystal Awards 2024, dalle 18:00 alle 18:30

Martedì 16 gennaio

The Right Stuff – Un nuovo rapporto con i materiali, 08:15 – 09:00 CET

Mainstreaming Ecopreneurs, 09:30 – 10:15 CET

Horizon Scan: generare previsioni politiche, 10:15 – 10:45 CET

35,3 milioni di rifugiati in un incrocio critico, 13:00 – 13:30 CET

Mercoledì 17 gennaio

​​​Picco dei mercati privati?, 08:15 – 09:00 CET

La prima nave senza fossili in mare, dalle 08:30 alle 09:00 CET

Catene di fornitura del futuro, 09:00 – 09:45 CET

GovTech Transformation in Ucraina, dalle 11:30 alle 12:00 CET

Prevenire un blocco digitale, 13:00 – 13:30 CET

Nutrire il mondo con i piccoli produttori, 15:00 – 15:30 CET

Giovedì 18 gennaio

Horizon Scan: previsioni del commercio globale, 09:30 – 10:00 CET

Horizon Scan: Motori di crescita per le economie emergenti, 10:30 – 11:00 CET

Pianeta sano, persone sane, 11:15 – 12:00 CET

Valute digitali della Banca centrale: stato dei lavori, 13:30 – 14:00 CET

Venerdì 19 gennaio

Superare gli inizi ingiusti, 09:00 – 09:45 CET

Prosperità attraverso l’infrastruttura dati, 10:15 – 11:00 CET

Il Global Economic Outlook, 11:00 -12:00 CET

Osservazioni di chiusura: La strada da percorrere, 12:00 – 12:15

