Per la prima volta Arpa Lombardia in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia organizza un corso di formazione per i cronisti dal titolo “Qualità dell’aria: leggi e dati. Come verificarli e come leggerli. Istruzioni basilari”. Il seminario gratuito e in presenza permetterà di acquisire quattro crediti validi ai fini della formazione professionale. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma di formazione professionale dell’Ordine fino al 30 settembre prossimo. L’incontro si svolgerà il prossimo 2 ottobre dalle 9 alle 13 a Palazzo Sistema (Sala Bernina) in via Pola, 12 a Milano.

PROGRAMMA: Il tema della qualità dell’aria, alla luce anche dell’evoluzione normativa e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica, è sempre al centro dell’attenzione da parte dei mass media sia locali sia nazionali e stranieri. Il bacino padano ha elementi che lo caratterizzano come unicum in tutta Europa e per questo motivo si rilevano in determinati periodi dell’anno valori di Pm10 che, pur essendo in diminuzione rispetto al passato grazie agli strumenti adottati da Regione Lombardia, destano ancora preoccupazione per il mancato rispetto dei limiti nel periodo autunno-inverno. Diventa necessario formare i professionisti dell’informazione perché in linea con il codice deontologico non si faccia sensazionalismo, ma giornalismo scientifico basandosi su dati certi. Durante il corso saranno proiettate slide con grafici per illustrare la situazione odierna e confrontarla con il passato.

RELATORI: dopo i saluti istituzionali di Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia; di Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia;di Fabio Cambielli, direttore generale di Arpa Lombardia, interverranno sul tema Guido Lanzani, responsabile della Qualità dell’Aria di Arpa Lombardia e Antonio Russo, direttore dell’Unità Epidemiologia dell’Ats Milano. Modera: Annarita Azzarone, giornalista professionista e dirigente delle Attività di Informazione di Arpa Lombardia.