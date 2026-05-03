Mondiali 2026, guida pratica per gli italiani in viaggio tra Canada, USA e Messico. Documenti, visti e consigli operativi

Il conto alla rovescia per la FIFA World Cup 2026 è già iniziato e, per la prima volta nella storia, il torneo sarà ospitato da tre Paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. Dal 11 giugno al 19 luglio 2026, milioni di tifosi si muoveranno tra 16 città americane, con un impatto senza precedenti sui flussi turistici e, soprattutto, sulle procedure di ingresso.

Per i cittadini italiani che intendono assistere alle partite — in particolare in Canada, dove si giocheranno incontri tra Toronto e Vancouver — il tema centrale non è tanto il biglietto, quanto l’accesso al Paese. E qui è importante chiarire subito un punto: non esiste alcun “visto FIFA”.

Canada: cosa serve davvero agli italiani

Per entrare in Canada, i cittadini italiani non hanno bisogno di un visto tradizionale, ma devono ottenere un’autorizzazione elettronica: eTA (Electronic Travel Authorization)

Si tratta di una procedura relativamente semplice, obbligatoria per chi arriva in aereo. Tuttavia, proprio perché è facile, spesso viene sottovalutata.

Consiglio pratico

Non aspettare l’ultimo momento: anche se molte richieste vengono approvate rapidamente, alcune possono richiedere verifiche aggiuntive.

Il mito del biglietto: non basta per entrare

Un errore comune è pensare che avere un biglietto per una partita garantisca l’ingresso nel Paese. Non è così.

Le autorità di frontiera canadesi valutano ogni ingresso in modo autonomo. Anche in presenza di biglietto della partita, hotel prenotato, viaggio organizzato. L’ingresso può essere negato se non si soddisfano i requisiti.

Cosa portare con sé: la check-list essenziale

Alla frontiera, i funzionari possono chiedere documentazione dettagliata. È fondamentale avere:

passaporto valido (con scadenza adeguata)

prova dell’alloggio (hotel o invito)

biglietto di ritorno o itinerario completo

prova di disponibilità economica

eventuali biglietti delle partite

Consiglio concreto: avere tutto sia in formato digitale sia cartaceo.

Il momento più delicato: il controllo alla frontiera

Il vero “filtro” non è il visto, ma il colloquio con l’ufficiale di frontiera. Possono chiedere motivo del viaggio, durata del soggiorno, itinerario tra Canada, USA e Messico. Rispondere in modo chiaro, coerente e credibile è fondamentale.

Attenzione ai viaggi multipli: tre Paesi, tre regole

Uno degli aspetti più sottovalutati riguarda il fatto che non esiste un visto unico per i Mondiali. Ogni Paese ha regole proprie:

Canada → eTA

Stati Uniti → ESTA o visto

Messico → ingresso turistico con requisiti specifici

Consiglio strategico

Se si prevede di seguire più partite in diversi Paesi: pianificare tutto in anticipo, verificare ogni singola normativa, evitare ingressi ravvicinati senza margine per risolvere in tempo eventuali errori.

Tempistiche: il vero rischio

Con milioni di tifosi in movimento, i tempi di elaborazione e i controlli potrebbero allungarsi. Questo significa:

aeroporti più congestionati

controlli più severi

maggiore attenzione ai dettagli

Consiglio pratico

richiedere eTA ed eventuali autorizzazioni con largo anticipo

evitare coincidenze strette tra voli e partite

arrivare almeno un giorno prima dell’evento

Lavoro e attività durante i Mondiali

Per chi non è semplice spettatore ma partecipa all’organizzazione (media, staff, collaboratori), il Canada ha previsto alcune facilitazioni temporanee. Tuttavia, non tutti sono automaticamente esentati da permessi di lavoro.

Consiglio

Verificare con precisione la propria posizione:

giornalisti e broadcaster: spesso esentati

freelance e collaboratori: attenzione ai requisiti

Un errore da evitare: improvvisare

Il Mondiale 2026 non sarà un evento come gli altri per via delle dimensioni continentali e della mobilità tra tre Stati con i relativi controlli rafforzati. L’improvvisazione può costare cara, anche con voli e biglietti già pagati.

Per i tifosi italiani, i Mondiali 2026 rappresentano un’occasione unica, ma anche un impegno organizzativo. Il punto chiave è semplice: non basta comprare il biglietto, bisogna pianificare l’ingresso nei Paesi ospitanti con la stessa attenzione: chi si muove per tempo e con documenti in ordine vivrà un’esperienza straordinaria; chi sottovaluta la burocrazia rischia di fermarsi… prima ancora di entrare allo stadio.