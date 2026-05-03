Webinar “Il cerimoniale sportivo” a cura di Gianfranco Giancaterino il 9 maggio

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Tra rituali condivisi e differenze culturali, lo sport racconta molto più della competizione in sè.

L’insieme di norme protocollari, simboli e procedure formali che disciplinano l’organizzazione di eventi sportivi, garantisce ordine, correttezza e prestigio. Il cerimoniale svolge diverse funzioni fondamentali. Prima di tutto, stabilisce un quadro di rispetto reciproco tra atleti, squadre e nazioni. L’esecuzione degli inni nazionali, la presentazione delle squadre o la premiazione non sono semplici gesti, ma momenti in cui si riconosce la dignità dell’avversario e il valore della competizione.

Allo stesso tempo, il cerimoniale è uno strumento di identità. Ogni Paese porta nello sport i propri simboli, colori e tradizioni, trasformando eventi globali in palcoscenici culturali. Non a caso, grandi eventi come le Olimpiadi sono anche occasioni di rappresentazione nazionale e, spesso, di diplomazia. In questo senso, lo sport diventa una forma di “soft power”.

Webinar “Il cerimoniale sportivo”

Una premiazione dura pochi minuti, ma resta nella memoria per sempre. L’ordine di salita sul podio. L’inno corretto.
Le bandiere, i gesti, i tempi. La postura degli atleti, il ruolo delle autorità, il silenzio prima dell’applauso.
Nel cerimoniale delle premiazioni olimpiche e sportive nulla è decorativo: ogni dettaglio è simbolo, rispetto, identità.

È da questa consapevolezza che nasce il webinar “Il Cerimoniale Sportivo”, promosso dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Campania, docente Gianfranco Giancaterino Head of Dignitary and Flag Programmes – Milano Cortina 2026 – International Relations & Protocol Advisor and MC

Un corso dedicato a chi:
organizza eventi e competizioni
lavora nello sport istituzionale e federale
vuole comprendere cosa rende una premiazione all’altezza dei valori olimpici
sa che il podio non è solo un palco, ma un messaggio.<

Perché una premiazione ben fatta non celebra solo una vittoria. Celebra lo sport stesso.
Se pensi che “tanto basta consegnare una medaglia”, questo webinar potrebbe cambiarti prospettiva.
Info e iscrizioni: https://lnkd.in/dmC6fQeq

Data: 09/05/2026 Scadenza iscrizioni: 07/05/2026 Docente: Gianfranco Giancaterino – Il Cerimoniale Sportivo”

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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