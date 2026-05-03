Webinar “Il cerimoniale sportivo” a cura di Gianfranco Giancaterino il 9 maggio

Tra rituali condivisi e differenze culturali, lo sport racconta molto più della competizione in sè.

L’insieme di norme protocollari, simboli e procedure formali che disciplinano l’organizzazione di eventi sportivi, garantisce ordine, correttezza e prestigio. Il cerimoniale svolge diverse funzioni fondamentali. Prima di tutto, stabilisce un quadro di rispetto reciproco tra atleti, squadre e nazioni. L’esecuzione degli inni nazionali, la presentazione delle squadre o la premiazione non sono semplici gesti, ma momenti in cui si riconosce la dignità dell’avversario e il valore della competizione.

Allo stesso tempo, il cerimoniale è uno strumento di identità. Ogni Paese porta nello sport i propri simboli, colori e tradizioni, trasformando eventi globali in palcoscenici culturali. Non a caso, grandi eventi come le Olimpiadi sono anche occasioni di rappresentazione nazionale e, spesso, di diplomazia. In questo senso, lo sport diventa una forma di “soft power”.

Webinar “Il cerimoniale sportivo”

Una premiazione dura pochi minuti, ma resta nella memoria per sempre. L’ordine di salita sul podio. L’inno corretto.

Le bandiere, i gesti, i tempi. La postura degli atleti, il ruolo delle autorità, il silenzio prima dell’applauso.

Nel cerimoniale delle premiazioni olimpiche e sportive nulla è decorativo: ogni dettaglio è simbolo, rispetto, identità.

È da questa consapevolezza che nasce il webinar “Il Cerimoniale Sportivo”, promosso dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Campania, docente Gianfranco Giancaterino Head of Dignitary and Flag Programmes – Milano Cortina 2026 – International Relations & Protocol Advisor and MC

Un corso dedicato a chi:

organizza eventi e competizioni

lavora nello sport istituzionale e federale

vuole comprendere cosa rende una premiazione all’altezza dei valori olimpici

sa che il podio non è solo un palco, ma un messaggio.<

Perché una premiazione ben fatta non celebra solo una vittoria. Celebra lo sport stesso.

Se pensi che “tanto basta consegnare una medaglia”, questo webinar potrebbe cambiarti prospettiva.

Info e iscrizioni: https://lnkd.in/dmC6fQeq

Data: 09/05/2026 Scadenza iscrizioni: 07/05/2026 Docente: Gianfranco Giancaterino – Il Cerimoniale Sportivo”