MIND Innovation Week 2026. Dall’11 al 16 maggio, con Bio4Dreams e il suo network

Dall’11 al 16 maggio, Bio4Dreams e il suo network saranno coinvolti in eventi su imprenditorialità, startup, prototipazione, biodiversità e Life Sciences.

La MIND Innovation Week 2026, IV edizione del festival annuale, porta a MIND eventi e iniziative dedicate all’innovazione e alle grandi sfide del nostro tempo.

Il tema di quest’anno è “The origin of ideas” e richiama l’attenzione sull’origine dei processi innovativi e sulla capacità di trasformare intuizioni, competenze e relazioni in soluzioni reali.

Anche Bio4Dreams, insieme ad alcune realtà del network, partecipa all’iniziativa con una serie di appuntamenti.

12/05, 10:00–11:30 | Bridging Innovation Ecosystems: Italy–Estonia Healthtech Startup Showcase

| Bridging Innovation Ecosystems: Italy–Estonia Healthtech Startup Showcase 12/05, 10:30–12:30 | I giovani ricercatori come motore di innovazione: un ponte tra ricerca, industria e trasferimento tecnologico

| I giovani ricercatori come motore di innovazione: un ponte tra ricerca, industria e trasferimento tecnologico 12/05, 14:00–15:30 | Dalla meccatronica alle Life Sciences: la collaborazione ROLD–Bio4Dreams in BEEP Factory

| Dalla meccatronica alle Life Sciences: la collaborazione ROLD–Bio4Dreams in BEEP Factory 14/05, 11:00–13:00 | Biodiversità in azione: innovazione, impatto e nuove alleanze per il futuro

12 maggio

Bridging Innovation Ecosystems: Italy–Estonia Healthtech Startup Showcase

Un evento dedicato al dialogo tra gli ecosistemi dell’innovazione italiano ed estone.

Promosso da Bio4Dreams e Tehnopol, incubatore estone.

Con un focus su healthtech, medtech, digital health e green tech, l’incontro presenterà otto startup selezionate dei due Paesi.

Per l’Italia parteciperanno:

Evotion , che sviluppa dispositivi indossabili per il monitoraggio di parametri biometrici nei bambini;

, che sviluppa dispositivi indossabili per il monitoraggio di parametri biometrici nei bambini; Simplifica , che sviluppa soluzioni basate su AI e machine learning per l’analisi predittiva dei dati sanitari;

, che sviluppa soluzioni basate su AI e machine learning per l’analisi predittiva dei dati sanitari; WonderGene , che sviluppa un laboratorio genetico portatile per applicazioni nel settore agroalimentare;

, che sviluppa un laboratorio genetico portatile per applicazioni nel settore agroalimentare; Nantoo, che sviluppa un sistema innovativo per trasformare le foglie urbane in risorse per nuovi materiali sostenibili ad alto valore.

Per l’Estonia saranno presenti:

Muun Health , che sviluppa un sensore wearable a microneedle per il monitoraggio in tempo reale degli ormoni femminili;

, che sviluppa un sensore wearable a microneedle per il monitoraggio in tempo reale degli ormoni femminili; ExcelTech , che sviluppa una piattaforma per la rilevazione precoce e la prevenzione del piede diabetico;

, che sviluppa una piattaforma per la rilevazione precoce e la prevenzione del piede diabetico; Asvel , che sviluppa sistemi di endoscopia robotica basati su AI per procedure mininvasive;

, che sviluppa sistemi di endoscopia robotica basati su AI per procedure mininvasive; Evie Health, che propone un’app basata su AI per la cura personalizzata del pavimento pelvico, con programmi mirati e supporto specialistico.

Quando: 12/05 – 10:00–11:30 (ora italiana)

Dove: online

Come partecipare: collegati al webinar tramite questo link

Scopri di più

I giovani ricercatori come motore di innovazione: un ponte tra ricerca, industria e trasferimento tecnologico

Bio4Dreams è co-organizzatore nell’evento promosso dall’Università degli Studi di Milano, dedicato al ruolo dei giovani ricercatori nei processi di innovazione e trasferimento tecnologico.

L’incontro metterà al centro le esperienze di alcuni protagonisti del progetto Seed4Innovation, provenienti da quattro ambiti chiave della ricerca dell’Ateneo – Life Science & Healthcare, Agrifood & Sustainability, Manufacturing & Digital, Social Sciences & Humanities – per raccontare come la ricerca, pur radicata nella dimensione fondamentale, possa aprirsi all’innovazione applicata attraverso il confronto con bisogni reali, mercati emergenti e comunità di riferimento.

Attraverso testimonianze e casi concreti, l’evento offrirà uno sguardo sul ruolo dei giovani ricercatori come catalizzatori di innovazione, capaci di trasformare risultati scientifici in nuove traiettorie di sviluppo e collaborazione.

Quando: 12/05, 10:30–12:30

Dove: Cascina Triulza – Social Innovation Academy

Come partecipare: registrati a questo link

Scopri di più

Dalla meccatronica alle Life Sciences: la collaborazione ROLD–Bio4Dreams in BEEP Factory

Un appuntamento organizzato da Bio4Dreams e ROLD per raccontare un caso di successo di collaborazione tra il mondo industriale e quello delle Scienze della Vita.

L’evento si aprirà con una visita guidata agli spazi di RLab, il centro di innovazione e ricerca applicata di ROLD, con un focus sulle attività di ingegnerizzazione e sugli strumenti utilizzati nello sviluppo di prototipi.

A seguire verrà presentato il percorso che ha portato alla nascita di BEEP Factory, la prima startup innovativa creata da due tenant di MIND, specializzata nella prototipazione biomedicale.

Tra i casi presentati ci sarà anche WonderGene, come success case di un percorso di prototipazione che ha portato allo sviluppo del suo laboratorio portatile per l’analisi genetica.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare gli SharedLabs di Bio4Dreams, laboratori di ricerca condivisi organizzati per funzione, in cui le startup possono sviluppare e validare le proprie idee innovative.

Quando: 12/05, 14:00–15:30

Dove: spazi di ROLD e, a seguire, di Bio4Dreams

Come partecipare: registrati a questo link

Scopri di più

14 maggio

Biodiversità in azione: innovazione, impatto e nuove alleanze per il futuro

Bio4Dreams, in collaborazione con National Biodiversity Future Center – NBFC e Federated Innovation @MIND, organizza un momento di confronto aperto tra startup, ricerca, imprese e protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione.

L’incontro nasce per valorizzare esperienze, prospettive e opportunità che intrecciano sostenibilità, trasferimento tecnologico, innovazione applicata e criteri ESG.

L’evento offrirà uno spazio di dialogo e testimonianza dedicato al ruolo della biodiversità come leva concreta di sviluppo nelle scienze della vita, valorizzando progetti d’impresa, startup e nuove possibili linee di sviluppo ad alto valore per i territori.

Quando: 14/05, 11:00–13:00

Dove: Sala Atena P1, HQ Bio4Dreams / online

Come partecipare:

In presenza : è necessario iscriversi tramite questo form dedicato

: è necessario iscriversi tramite questo form dedicato Online: Collegati a questo link

Scopri di più

Altri interventi in programma

Nel corso della settimana saranno coinvolte anche altre realtà del network di Bio4Dreams in eventi inseriti nel programma della MIND Innovation Week.

Tra queste, il 12 maggio ScienceUP parteciperà all’evento “Arte e scienza: una sfida aperta”, promosso da Valore Italia e dedicato al rapporto tra ricerca scientifica, diagnostica per immagini e valorizzazione del patrimonio artistico.