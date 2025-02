Si stabilizza il prezzo dell’assicurazione auto, si riduce, almeno in parte, quello del

carburante; abituati ormai da anni a vedere tariffe in aumento, i primi segnali positivi, seppur modesti,

diventano una notizia. I dati arrivano da Facile.it , che ha fotografato l’andamento dei prezzi a gennaio 2025

evidenziando una tendenza positiva su due delle principali voci di spesa che gravano sull’automobile. Ma le

incognite internazionali potrebbero, presto o tardi, tornare a gravare sui prezzi. Ecco l’analisi.

RC auto, prezzi stabili Dopo un 2024 all’insegna degli aumenti, il prezzo dell’RC auto ha rallentato la sua corsa; secondo

l’osservatorio di Facile.it, a gennaio 2025 per assicurazione un veicolo a quattro ruote occorrevano 625,79

euro, valore sostanzialmente stabile rispetto a 12 mesi fa e addirittura in calo (-2,8%) se confrontato con

quello rilevato a dicembre*.

«La stabilizzazione dei sinistri stradali e l’allentamento della spinta inflattiva registrato nella seconda parte

del 2024 stanno contribuendo a rallentare la corsa dell’RC auto», spiegano gli esperti di Facile.it. «È però

presto per dire se si tratti di un trend stabile; la risalita dell’inflazione a gennaio, l’aumento dei costi

energetici e le tensioni internazionali potrebbero tornare a mettere pressione sui prezzi nei prossimi mesi.»

Osservati speciali, in questo momento, sono i dazi americani nei confronti di Messico e Canada che,

secondo alcune stime, a regime potrebbero avere un impatto negativo sull’industria automobilistica

mondiale e sull’intera filiera della componentistica, con aumenti che arriverebbero a toccare anche i prezzi

dei pezzi di ricambio in Europa. Maggiori costi di riparazione in caso di sinistro stradale potrebbero

tradursi, infine, in un rincaro delle tariffe RC auto, come già accaduto nel recente passato.

Tornando ai premi medi RC auto rilevati da Facile.it, l’analisi dei dati regionali evidenzia un andamento

differenziato; se in alcune regioni il calo annuo è più consistente, ad esempio in Emilia-Romagna (-1,1%),

Puglia (-2,4%), Umbria (-3,7%) e Calabria (-5,7%), in altre i premi medi sono risultati ancora in aumento. È il

caso del Veneto, dove a gennaio 2025 le tariffe sono risultate più alte del 5,5% rispetto allo stesso mese del

2024; nel Lazio l’incremento è stato del 4,7%, mentre il Lombardia e nelle Marche si ferma del 2%.

Carburanti

Buone notizie, sia pure parziali, arrivano anche sul fronte del carburante; i dati esaminati da Facile.it hanno

rilevato che se a gennaio 2025 il prezzo medio della benzina è salito dell’1% su base annua, quello del

diesel è calato del 2%.

Dati alla mano, secondo le simulazioni** di Facile.it, prendendo in considerazione un’auto di segmento

intermedio che percorre 30 km al giorno, a gennaio 2025 la spesa mensile per la benzina è arrivata a 109

euro, per un modello alimentato a diesel, invece, la spesa media è stata di 82 euro.

Allargando l’orizzonte e guardando all’andamento dell’ultimo semestre dello scorso anno, emerge però che

i prezzi alla pompa sono risultati in aumento; a settembre del 2024, rispetto ad oggi, si spendevano 3 euro

in meno per la benzina, 4 in meno per il diesel.

«I dazi americani, almeno per il momento, sembrano non aver avuto impatti significativi sui listini europei

del carburante, ma non si può escludere che, qualora dovessero persiste per lungo tempo, questi non

possano portare tensioni anche sui prezzi del Vecchio continente», concludono gli esperti di Facile.it