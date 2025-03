I leader politici europei stanno rispondendo agli sviluppi geopolitici: la Germania sta pianificando ingenti investimenti in infrastrutture e difesa, mentre l’UE sta sostenendo anch’essa gli investimenti nel settore della difesa. Tuttavia, a nostro avviso, esiste un’area di investimento che necessita di maggiore riconoscimento per il suo ruolo nel supportare la sicurezza, la competitività economica e la resilienza: un uso dell’energia più intelligente e meno dispendioso.

Il nostro Grafico della Settimana evidenzia come Germania, Francia, Italia e Polonia abbiano sprecato almeno 328 miliardi di euro nel 2019 a causa della dispersione di combustibili fossili in fumo e calore di scarto. L’energia viene persa e sprecata durante la produzione di combustibili, la generazione e il trasporto di elettricità, nonché nell’uso dell’energia per il riscaldamento degli edifici o il trasporto delle merci.

Un uso efficiente dell’energia è una scelta strategica per la difesa. Diverse tecnologie, tra cui isolamento termico, veicoli elettrici e pompe di calore, potrebbero ridurre significativamente il consumo energetico e mantenere in funzione l’economia. Ridurre il consumo di energia aiuta inoltre a proteggere l’Europa dal rischio di forti oscillazioni dei prezzi dell’energia.

Ad esempio, si sospetta che la Russia sia responsabile di almeno 56 atti di sabotaggio, operazioni di influenza o violenze mirate in Europa dal 2022. Diversi attacchi hanno preso di mira cavi di alimentazione e telecomunicazioni, dimostrando che l’interruzione delle infrastrutture rappresenta un rischio serio.

Anche le dispute politiche e commerciali costituiscono un rischio per i prezzi dell’energia. Il Presidente degli Stati Uniti ha chiesto all’Europa di importare più petrolio e gas statunitense e ha promesso una garanzia sulle esportazioni di gas. Tuttavia, abbiamo già visto come la posizione del Presidente possa cambiare rapidamente. È possibile che le esportazioni di gas statunitense vengano coinvolte in una disputa, portando a un aumento dei prezzi dell’energia.