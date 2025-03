Per la prima volta nel 2025, gli spread ad alto rendimento si sono ampliati in modo più significativo, poiché i mercati finanziari sono passati alla modalità risk-off. Negli Stati Uniti, gli spread rettificati delle opzioni ad alto rendimento rispetto ai titoli di Stato statunitensi sono aumentati di 60 punti base nelle ultime due settimane, poiché la maggiore incertezza politica dovuta all’imposizione generalizzata di dazi e ai tagli diffusi ai posti di lavoro all’interno delle agenzie governative federali ha minato la fiducia degli investitori. Gli spread creditizi sono già più stretti di circa 250 punti base rispetto a quanto suggerirebbero i tradizionali fattori trainanti basati sulla produzione.

In primo luogo, l’economia dei servizi statunitense ha chiaramente dimostrato di essere molto più resistente del previsto, dati i tradizionali indicatori anticipatori. In secondo luogo, vi sono ragioni strutturali per gli spread più stretti dell’alto rendimento: (1) la qualità media del credito all’interno del mercato dell’alto rendimento è migliorata nel tempo, tanto che qualsiasi stress di funding è stato finora limitato allo spettro di rating più basso del mercato dell’alto rendimento e (2) i mercati del credito privato, che ora forniscono finanziamenti significativi alle società ad alto rendimento, sono cresciuti di dieci volte fino a circa 2 trilioni di dollari dal 2009, eliminando la necessità per molte società di rifinanziarsi sui mercati pubblici.

La forte crescita dei mercati del credito privato non è priva di rischi. Questi mercati sono meno liquidi e quindi impiegano più tempo a trasmettere informazioni rilevanti agli investitori, il che può portare a un aggiustamento più brusco dei prezzi se emergono nuove informazioni. Non importa se gli squilibri si sono creati nei mercati del credito pubblico o privato, alla fine si manifesteranno. Quindi, l’avvento dei mercati del credito privato potrebbe portare a una maggiore volatilità in tempi di stress.

Gli spread creditizi sono un fattore chiave delle condizioni finanziarie e quindi un segnale macroeconomico di fondamentale importanza. Contrariamente alla curva dei rendimenti, hanno fatto un buon lavoro nel segnalare un’economia più resiliente negli ultimi 24 mesi rispetto alle aspettative generali. Detto questo, il contesto per gli asset di rischio è diventato più impegnativo. Oltre agli annunci di dazi potenzialmente dannosi su larga scala, i commenti dell’amministrazione Trump sulla necessità di frenare la spesa fiscale hanno aumentato i timori sulla crescita, in un momento in cui la dinamica dell’economia statunitense sta già mostrando chiari segni di rallentamento.

L’ultimo punto è molto rilevante, poiché la spesa per il deficit fiscale durante l’amministrazione Biden ha fornito un contributo sostanziale alla crescita degli Stati Uniti dopo la pandemia. Dato il forte aumento della volatilità del mercato azionario, l’ampliamento dello spread nell’high yield è stato finora molto contenuto. Con il potenziale di un rallentamento più significativo dell’economia statunitense, il rischio è che gli spread dell’high yield si allarghino nei prossimi mesi. Detto questo, data la sua bassa duration, il mercato high yield offre un cuscinetto significativo. Ad esempio, nell’arco di 12 mesi, i rendimenti possono aumentare di circa 290 punti base prima che si verifichi una perdita. Tuttavia, al momento consigliamo cautela.