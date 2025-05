L’update ufficiale sul sistema Airdrop Alpha di Binance : uno strumento strategico per chi vuole farmare token, partecipare a IDO e massimizzare i rendimenti nel mondo Web3

Cos’è Binance Alpha?

Binance Alpha è una piattaforma nata per dare visibilità e supporto a progetti early-stage ad alto potenziale, integrati nell’ecosistema Binance.

L’obiettivo? Premiare gli utenti attivi e coinvolti tramite:

Airdrop

Alpha IDO (Initial Dex Offering)

Token Generation Events (TGE)

Cosa sono gli Alpha Points?

Gli Alpha Points servono a determinare la tua idoneità per ricevere airdrop o partecipare alle IDO. Il punteggio viene calcolato ogni giorno sulla base di due fattori principali:

Punti Saldo : Riguardano il valore totale degli asset detenuti tra il tuo Binance CEX e Binance Web3 Wallet.

: Riguardano il valore totale degli asset detenuti tra il tuo Binance CEX e Binance Web3 Wallet. Punti Volume: Calcolati in base al volume giornaliero dei tuoi acquisti (non vendite) di Alpha Tokens tramite CEX o Wallet.

Quando partono gli airdrop?

Gli airdrop dei token Alpha sono iniziati ufficialmente il 25 aprile 2025.

Ogni volta che riceverai un airdrop, potrai:

Accettarlo entro 24h

Riscattarlo in app

Costo: -15 Alpha Points (anche per le IDO)

Come verificare il tuo punteggio?

Nel l’app di Binance cerca “Alpha Events” .

Nella sezione “Airdrop Alpha” troverai:

Il tuo punteggio attuale

I token idonei

Le IDO disponibili

Le opzioni di riscatto

Strategia per farmare Alpha Points

Per massimizzare i tuoi punti in modo efficiente:

Detieni almeno 1.000$ in $BNB

→ +2 punti/giorno = +30 punti ogni 15 giorni

Effettua ogni giorno un volume di almeno 1.024$ su Alpha Tokens

→ +11 punti/giorno = +165 punti ogni 15 giorni

Totale stimato: ~195 punti ogni 15 giorni → abbastanza per partecipare ad airdrop e IDO con continuità.

Attiva le notifiche per “Alpha Events” su Binance per non perdere:

I nuovi token Alpha

Le campagne imminenti

Le finestre di riscatto airdrop

Binance Alpha è uno dei canali principali per ottenere token GRATIS e in anteprima, prima ancora del listing ufficiale.

Iscriviti da qui: https://www.binance.info/activity/referral-entry/CPA?ref=CPA_00FIDCS8XE