La chimica del design: progettare la materia
Federchimica, con la collaborazione di ADI Design Museum, presenta La chimica del design. Progettare la materia: come la materia diventa progetto, una mostra che indaga il legame tra design e chimica, a partire dal ruolo della trasformazione della materia nello sviluppo del progetto moderno e contemporaneo.
Attraverso una selezione di prodotti appartenenti a diversi ambiti, l’esposizione mostra come la materia possa essere generata, modificata, rigenerata o ripensata, offrendo strumenti per comprendere il ruolo della chimica come condizione che rende possibile il progetto e ne orienta le trasformazioni nel tempo. Il percorso espositivo nasce dall’analisi della Collezione Storica del Compasso d’Oro e dei prodotti selezionati negli ultimi anni da ADI Design Index, con l’obiettivo di mettere in luce i casi in cui la ricerca chimica ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo dei materiali e delle tecnologie produttive.
La mostra sarà presentata in anteprima all’ADI Design Museum di Milano con una capsule che anticipa i contenuti del percorso espositivo. La versione completa sarà poi esposta a novembre 2026 a Roma.