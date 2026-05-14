La chimica del design: progettare la materia

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Federchimica, con la collaborazione di ADI Design Museum, presenta La chimica del design. Progettare la materia: come la materia diventa progetto, una mostra che indaga il legame tra design e chimica, a partire dal ruolo della trasformazione della materia nello sviluppo del progetto moderno e contemporaneo.

Attraverso una selezione di prodotti appartenenti a diversi ambiti, l’esposizione mostra come la materia possa essere generata, modificata, rigenerata o ripensata, offrendo strumenti per comprendere il ruolo della chimica come condizione che rende possibile il progetto e ne orienta le trasformazioni nel tempo. Il percorso espositivo nasce dall’analisi della Collezione Storica del Compasso d’Oro e dei prodotti selezionati negli ultimi anni da ADI Design Index, con l’obiettivo di mettere in luce i casi in cui la ricerca chimica ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo dei materiali e delle tecnologie produttive.

La mostra sarà presentata in anteprima all’ADI Design Museum di Milano con una capsule che anticipa i contenuti del percorso espositivo. La versione completa sarà poi esposta a novembre 2026 a Roma.

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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