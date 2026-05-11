Gli Incontri di Sant’Antonino a Bologna. Crowdfunding per restituire dignità e accesso ai diritti

A BOLOGNA NASCE UN FONDO SOLIDALE PER LA MOBILITA’ DELLE PERSONE FRAGILI. UNA SOLUZIONE AL “DOLORE BUROCRATICO”

INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE GLI INCONTRI DI SANT’ANTONINO, CON IL SUPPORTO DI BPER BENE COMUNE. CROWDFUNDING SU PRODUZIONI DAL BASSO

Mohammed, 40 anni, vive in sedia a rotelle a causa di una patologia neurodegenerativa, un giorno si è rivolto a dei volontari per il disbrigo di una pratica burocratica e da quel momento la sua vita è cambiata e ha capito che non deve arrendersi, mai. Mario, senza dimora e paraplegico, pur avendo un medico di base non riusciva ad accedere alle cure a causa delle barriere digitali, oggi svolge regolarmente visite e accertamenti specialistici.

Maria, 75 anni, malata oncologica e segnata dalla solitudine, ha trasformato i viaggi verso la chemioterapia in momenti di relazione e ascolto, fino a diventare parte attiva della comunità. E poi c’è Luca, un bambino con disturbo dello spettro autistico, nel tragitto tra scuola e centro riabilitativo, accanto a un volontario, il viaggio diventa uno spazio sicuro in cui, poco alla volta, nascono fiducia e comunicazione.

Questi sono quattro nomi di fantasia, che fanno parte delle migliaia storie, reali, di persone fragili che vivono a Bologna e che, da tre anni, trovano nell’Associazione Gli Incontri di Sant’Antonino un punto di riferimento. L’associazione offre accompagnamento fisico e digitale, supporto nelle pratiche burocratiche e sostegno emotivo, costruendo relazioni continuative e personalizzate. Non si limita a orientare: affianca le persone nei passaggi concreti della vita quotidiana, creando una rete di prossimità che restituisce dignità e accesso ai diritti. Perché, come afferma il presidente, Vanni Sgaravatti: “dietro pratiche, moduli e appuntamenti mancati si nasconde quello che noi chiamiamo dolore burocratico: una ferita invisibile fatta di attese infinite, sportelli chiusi e diritti negati. C’è chi rinuncia a una visita perché non riesce a salire su un autobus, chi perde un sostegno economico perché impossibilitato a presentarsi a un appuntamento, chi rimanda cure importanti, perché non ha nessuno che lo accompagni”.

È proprio da questa consapevolezza che nasce l’idea di un crowdfunding per costituire il “Fondo Trasporti Solidali”, pensato per garantire accompagnamenti sicuri e continuativi a visite mediche, terapie e servizi essenziali. Un’idea, supportata da BPER Bene Comune, con l’obiettivo ambizioso di raccogliere 20mila euro su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e innovazione sociale. I fondi raccolti, che a oggi ammontano a circa 2mila euro, serviranno a sostenere i costi quotidiani dei trasporti e a rendere il servizio sempre più accessibile e continuativo, ma anche a rafforzare l’organizzazione che lo rende possibile: dal coordinamento alla formazione dei volontari, fino al potenziamento dei mezzi, inclusi quelli attrezzati per persone con disabilità. Lo scopo è far sì che “ogni accompagnamento non sia solo uno spostamento, ma un momento di cura, ascolto e relazione”.

A sostegno della campagna sono previste anche ricompense simboliche- come le opere d’arte e i laboratori dell’artista messicano José Luis Jordan- pensate per coinvolgere la comunità: piccoli oggetti realizzati dall’associazione, aggiornamenti dedicati e occasioni di incontro con volontari e beneficiari, per condividere da vicino il senso del progetto.

L’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino, attiva a Bologna e provincia, da tre anni, offre accompagnamento concreto e sostegno emotivo, soluzioni per superare le barriere digitali e advocacy legale per i diritti negati. Opera tramite una squadra di esperti, tra medici, psicologi e funzionari. L’istituzione del fondo per i trasporti solidali è l’ultimo, in ordine di tempo, suo atto di amore verso la città e gli esclusi.

Per maggiori informazioni sulla campagna di crowdfunding che terminerà a luglio: https://www.produzionidalbasso.com/project/trasporti-solidali-per-persone-fragili-a-bologna-sostieni-gli-incontri-di-santantonino/