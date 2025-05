CreditWeek 2025 a Milano

Dal 3 al 6 giugno 2025, Milano ospiterà la sesta edizione della CreditWeek, l’evento annuale organizzato da CreditNews e 4Business Editore, che trasformerà la città nella capitale italiana del credito e dell’innovazione finanziaria. Il tema di quest’anno, “EVOLUTION”, riflette l’urgenza di adattamento e trasformazione del settore finanziario in un contesto economico sempre più complesso e digitale.

Palazzo del Ghiaccio a Milano. L’evento è gratuito solo per studenti universitari e giornalisti. Qui il link all’acquisto di biglietti

Un format diffuso e multicanale

La CreditWeek 2025 si articolerà in una serie di eventi distribuiti in diverse location milanesi:

3 giugno : la giornata inaugurale prevede due eventi “Fuori CreditWeek”: alle ore 11:00 presso lo Studio Legale Focus Law in Piazza Castello 2, si discuterà di “Strumenti innovativi per la gestione del credito”; alle ore 17:00, al 27° piano della Torre PwC in Piazza Tre Torri 2, si terrà l’incontro “Nuovi orizzonti: il potenziale dell’AI a servizio del credito”.

4 e 5 giugno : il cuore dell’evento si svolgerà al Palazzo del Ghiaccio in via Piranesi 14, con la Fiera del Credito. In quattro sale si alterneranno speech e tavole rotonde su temi quali fintech, digitalizzazione dei servizi, sostenibilità, rating creditizio, formazione e valorizzazione delle competenze nel settore finanziario.

5 giugno : due eventi speciali arricchiranno la giornata: l’ AI Forum , con tre panel tecnici sull’intelligenza artificiale in finanza, e il Credit Utility Hub , con due tavole rotonde dedicate al credito nel settore utility.

6 giugno: la chiusura dell’evento avverrà nella prestigiosa Sala delle Colonne della sede centrale di Banco BPM in via San Paolo 12, con una tavola rotonda dedicata al futuro del sistema finanziario.

Formazione e networking

La CreditWeek 2025 offre anche opportunità di formazione professionale: l’evento è accreditato ai fini della formazione obbligatoria degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con 16 crediti formativi, e degli Avvocati con 6 crediti formativi.

Un momento di networking informale sarà la Relax Dinner, prevista per il 4 giugno alle ore 20:00 presso il Ristorante 4Cento in via Campazzino 14, un’occasione per favorire lo scambio di idee tra i partecipanti in un contesto conviviale.

Protagonisti e patrocini

L’evento vedrà la partecipazione di numerose aziende e istituzioni di rilievo, tra cui ABI, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, UniCredit, PwC, JP Morgan, EY, Moody’s Ratings Italia, Nexi, Edison, E.ON, Sorgenia e molte altre. Il patrocinio istituzionale è assicurato dal Parlamento Europeo e dalla Regione Lombardia, con il supporto accademico di European School of Economics, Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano.

Per ulteriori informazioni e per partecipare agli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale della CreditWeek 2025: www.creditnews.it/creditweek