Il Consorzio Innova

Nato come aggregazione cooperativa di imprese edili e di impiantistica bolognesi, il Consorzio Innova opera oggi su scala nazionale, con un migliaio di aziende associate, un portafoglio lavori superiore a 1 miliardo, un patrimonio netto di oltre 21 milioni e un fatturato in forte espansione.

Radicamento territoriale (Emilia‑Romagna, Lombardia, Veneto, Lazio, Sicilia) e competenze certificate (ISO 9001/14001/45001/50001, SA8000, SOA ecc.) lo rendono un interlocutore capace di partecipare a grandi gare, soprattutto nel settore pubblico.

Sotto la guida del direttore generale Gianluca Muratori, il consorzio punta fortemente sulla transizione energetica in ottica decarbonizzazione, con attenzione ai progetti Pnrr e nello sviluppo di edifici nZEB—near zero energy buildings—e impianti fotovoltaici.

Attività in corso

Appalti Pnrr & manutenzioni energetiche

Il consorzio è attivo in numerosi progetti finanziati dal Pnrr su scala nazionale, con scadenze previste al 2026. Tra gli interventi spiccano ospedali in Sicilia e strutture pubbliche in tutta Italia.

Servizi specialistici – Pulizie musei e facility management

Ha conseguito appalti per la manutenzione e pulizia di siti di alto profilo: il Colosseo, l’Altare della Patria, Pantheon, e circa 500 scuole nel territorio bolognese.

Gestione ambientale – Global service dei fiumi

Da Bologna alla Romagna, Innova è impegnata nella manutenzione dei corsi d’acqua post-alluvione: presidio continuo, manutenzione verde e stradale, controllo idraulico con una divisione dedicata e oltre 60 imprese coinvolte.

Restauro edifici storici

Interventi su beni vincolati come il Palazzo delle Stelline a Milano e altre proprietà pubbliche e private, con approccio sostenibile ed energie rinnovabili.

Progettazione e installazione impianti rinnovabili

Svolge attività su impianti fotovoltaici e riconversioni energetiche di edifici esistenti: esempio concreto, Bologna, con progetti in fase di realizzazione per edifici ad alte prestazioni energetiche,

Il biennio 2025‑2026 è definito “decisivo” per consolidare la crescita post‑Pnrr e strutturarsi per l’impatto delle gare successive. Nuove sedi a Milano, Sassuolo, Reggio Emilia e rafforzamento del personale. Previste assunzioni tra i 100 e 200 addetti solo per Lazio e Sicilia. Crescita delle gare nel facility management e nei servizi pubblici.

Il Consorzio Innova rappresenta un modello di cooperazione e sviluppo sostenibile, con solide basi normative (certificazioni e rating legale), forte impegno nella decarbonizzazione e numerose iniziative in corso: dai servizi specialistici ai musei al facility per l’energia, dalla gestione dei fiumi alla progettazione di edifici nZEB (Nearly Zero Energy Buildings, ad altissima efficienza energetica) Email: info@consorzioinnova.it +39 051 4388811