Startupeasy a Jazz’Inn 2025: quattro giornate per connettere startup e investitori

Nel cuore di Jazz’Inn 2025, il living lab ideato dalla Fondazione Ampioraggio che dal 29 settembre al 3 ottobre trasformerà Campobasso e tredici borghi del Molise in un laboratorio diffuso di innovazione, torna Startupeasy, il programma pensato per connettere startup, investitori, aziende e business angels.

Startupeasy non è un contest tradizionale, ma uno strumento di scouting e matching: un percorso che offre alle startup selezionate la possibilità di presentare progetti validati e pronti a crescere, e agli investitori l’occasione di scoprire nuove tecnologie, modelli di business e team capaci di generare valore. Per le corporate, è un accesso privilegiato a soluzioni che possono accelerare processi di open innovation e partnership industriali.

Dal 30 settembre al 3 ottobre, ogni mattina dalle 11.00 alle 13.30, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso ospiterà gli StartupEasy Innovation Pitch, curati da Massimo Morgante e Guido Fabbri. Quattro giornate di presentazioni e networking in cui le startup saranno raccontate attraverso i loro tagli di intervento, evidenziando i problemi che intendono affrontare e le soluzioni che propongono, con l’obiettivo di attivare collaborazioni e opportunità concrete e premiare le idee più meritevoli.

Il 30 settembre i pitch affronteranno temi che spaziano dalla sicurezza come leva di competitività con Daily , al benessere femminile in chiave phygital con Free Like You , al dialogo tra accademia e industria con GS4Plastic , fino alla telemetria umana digitale con Humetry e all’analisi dei dati in tempo reale con Instant Analytics.

Il 1° ottobre la prospettiva si sposterà verso la sanità di prossimità con Biogea , la produzione di energia dal mare con Sewat , la valorizzazione culturale tramite i dati con Tela e la gestione cloud di attività globali con Tangerine .

Il 2 ottobre i riflettori saranno sul tema dell’autenticità alimentare con Authentico , sulla ricerca del team giusto per le idee con Team4Idea , sulla logistica dei materiali edili pesanti con Toolery , sulla connettività accessibile con Wavilla e sulla trasformazione della natura in energia con WPE.

Il 3 ottobre la chiusura sarà dedicata al tema della salute mentale nello sport, con la presentazione di Mindleague , affiancata da ulteriori progetti in fase di definizione.

La nona edizione di Jazz’Inn 2025 è organizzata da Fondazione Ampioraggio, promossa dal Comune di Campobasso insieme ad altri tredici comuni, con il patrocinio della Regione Molise e in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.

📍 Jazz’Inn 2025

📅 Dal 29 settembre al 3 ottobre – Campobasso e borghi limitrofi

Programma generale: www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-25-programma-generale

Elenco case giver: www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-25-elenco-case-giver