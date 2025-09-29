Campobasso. Startupeasy a Jazz’Inn 2025: quattro giornate per connettere startup e investitori
Nel cuore di Jazz’Inn 2025, il living lab ideato dalla Fondazione Ampioraggio che dal 29 settembre al 3 ottobre trasformerà Campobasso e tredici borghi del Molise in un laboratorio diffuso di innovazione, torna Startupeasy, il programma pensato per connettere startup, investitori, aziende e business angels.
Startupeasy non è un contest tradizionale, ma uno strumento di scouting e matching: un percorso che offre alle startup selezionate la possibilità di presentare progetti validati e pronti a crescere, e agli investitori l’occasione di scoprire nuove tecnologie, modelli di business e team capaci di generare valore. Per le corporate, è un accesso privilegiato a soluzioni che possono accelerare processi di open innovation e partnership industriali.
Dal 30 settembre al 3 ottobre, ogni mattina dalle 11.00 alle 13.30, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso ospiterà gli StartupEasy Innovation Pitch, curati da Massimo Morgante e Guido Fabbri. Quattro giornate di presentazioni e networking in cui le startup saranno raccontate attraverso i loro tagli di intervento, evidenziando i problemi che intendono affrontare e le soluzioni che propongono, con l’obiettivo di attivare collaborazioni e opportunità concrete e premiare le idee più meritevoli.
Il 30 settembre i pitch affronteranno temi che spaziano dalla sicurezza come leva di competitività con Daily, al benessere femminile in chiave phygital con Free Like You, al dialogo tra accademia e industria con GS4Plastic, fino alla telemetria umana digitale con Humetry e all’analisi dei dati in tempo reale con Instant Analytics.
Il 1° ottobre la prospettiva si sposterà verso la sanità di prossimità con Biogea, la produzione di energia dal mare con Sewat, la valorizzazione culturale tramite i dati con Tela e la gestione cloud di attività globali con Tangerine.
Il 2 ottobre i riflettori saranno sul tema dell’autenticità alimentare con Authentico, sulla ricerca del team giusto per le idee con Team4Idea, sulla logistica dei materiali edili pesanti con Toolery, sulla connettività accessibile con Wavilla e sulla trasformazione della natura in energia con WPE.
Il 3 ottobre la chiusura sarà dedicata al tema della salute mentale nello sport, con la presentazione di Mindleague, affiancata da ulteriori progetti in fase di definizione.
La nona edizione di Jazz’Inn 2025 è organizzata da Fondazione Ampioraggio, promossa dal Comune di Campobasso insieme ad altri tredici comuni, con il patrocinio della Regione Molise e in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.
