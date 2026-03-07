Longevity, ossa e articolazioni: il prof. Giorgio Calori ci parla di prevenzione e medicina rigenerativa

E’ questo il titolo del nuovo episodio di Parliamone insieme – diamo voce agli specialisti, un format della Fondazione Libellule dedicato alla promozione della cultura della prevenzione e all’ascolto del proprio corpo.

In questo video (qui il link a youtube) il Prof. Giorgio Maria Calori, uno dei massimi esperti italiani ed europei in ortopedia, traumatologia e medicina rigenerativa, esplora come oggi possiamo prenderci cura del nostro sistema muscolo-scheletrico per invecchiare meglio e con una miglior qualità di vita.

Prof. Giorgio Maria Calori, Chirurgo Ortopedico Traumatologo, già Primario dell’ASST Gaetano Pini CTO, già Docente Università degli Studi di Milano

Nel corso dell’intervista il Prof. Giorgio Calori condivide spunti concreti e riflessioni di grande attualità sul tema della salute delle ossa e delle articolazioni, approfondendo cosa significa prevenire le problematiche più comuni legate all’invecchiamento biologico, quali strategie oggi la medicina rigenerativa può offrire e come interpretare in modo proattivo segnali spesso sottovalutati dal nostro corpo.

Le conversazioni spaziano dagli approcci più innovativi in campo clinico alle buone pratiche di prevenzione quotidiana: dal ruolo delle biotecnologie nei processi di riparazione tissutale fino alle prospettive future di una medicina orientata alla longevity e al benessere sostenibile.

Il video cui abbiamo accennato è pensato sia per chi desidera comprendere meglio come tutelare la salute delle proprie ossa e articolazioni, sia per chi cerca informazioni scientifiche ma accessibili sul rapporto fra movimento, età e medicina preventiva. Non si tratta solo di ascoltare domande e risposte, ma di accompagnare lo spettatore in una conversazione profonda con uno specialista che da anni è punto di riferimento nel suo campo, con alle spalle una lunga carriera clinica e di ricerca e una visione ampia sull’evoluzione dell’ortopedia e della rigenerazione tissutale.

E’ importante scoprire come prendersi cura delle proprie ossa e delle proprie articolazioni non solo quando il dolore si manifesta, ma come investimento per una vita attiva e in salute.

FONDAZIONE LIBELLULE INSIEME è a Milano: Via Filippino Lippi, 19 ang. Viale Gran Sasso e in via Michelangelo Buonarroti, 48 – (c/o Columbus Clinic Center)

Prenotazioni visite: [email protected]