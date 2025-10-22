L’inaspettata flessione dell’inflazione odierna rappresenta un vantaggio per il Cancelliere in vista del bilancio, sulla scia del rapido calo dei rendimenti dei titoli di Stato nelle ultime due settimane. Il Regno Unito sembrava essere un caso anomalo a livello internazionale, con un’inflazione ostinatamente elevata e la Banca d’Inghilterra che aveva sospeso i tagli dei tassi, ma la combinazione di aumento della disoccupazione, calo della crescita salariale e inflazione più contenuta sta portando i mercati a rivalutare tale visione. Continuiamo a ritenere conveniente detenere titoli di Stato e riteniamo altamente probabile un altro taglio dei tassi prima della fine dell’anno, anche se il Comitato di politica monetaria potrebbe decidere di attendere dicembre anziché novembre, in modo da poter tenere conto delle misure previste nel prossimo bilancio.