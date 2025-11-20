Con l’indice S&P 500 vicino ai massimi storici, si è superato il picco di dominio del gruppo di titoli dei Magnifici Sette (“Mag 7”)? Sembra di sì, e ciò rappresenta un sano allontanamento dall’estrema concentrazione che aveva sollevato preoccupazioni sui rischi per i portafogli degli investitori. Dopo tre anni in cui i Magnifici 7 hanno rappresentato la maggior parte del rendimento annuale dell’S&P 500, ora sono sempre più numerose le società che contribuiscono; al 30 settembre, i titoli che non rientrano nei Magnifici 7 rappresentavano il 59% del rendimento di quest’anno. Una nuova ampiezza del mercato potrebbe sostenere il rimbalzo dell’indice S&P 500 dopo il crollo registrato all’inizio del 2025. L’indice ha registrato un aumento del 36% dal minimo toccato l’8 aprile. L’aumento delle valutazioni delle società incluse nell’indice e una maggiore chiarezza sui dazi e sui tagli dei tassi di interesse potrebbero contribuire a sostenere il mercato azionario statunitense, che ha registrato performance inferiori rispetto a quello europeo e di altre aree. Guardando al 2026, riteniamo che vi siano venti favorevoli che dovrebbero stimolare la crescita degli utili e sostenere il mercato, come gli stimoli derivanti dalla riforma fiscale e una maggiore certezza politica. Vi sono numerose opportunità al di fuori dei Magnifici 7 e la crescita che abbiamo iniziato a osservare quest’anno è destinata a continuare.

L’ampiezza del mercato si sta allargando

L’ampiezza del mercato è in aumento dopo aver toccato il minimo nel giugno 2023, quando i Magnifici 7 hanno dominato i rendimenti dell’S&P 500. Su base semestrale fino al 30 giugno 2025, la percentuale di titoli che hanno registrato rendimenti superiori alla mediana dei Magnifici 7 ha raggiunto il 51%, pari a 251 titoli. Si tratta di un aumento rispetto all’1% del giugno 2023, quando ciò riguardava solo cinque società. Un altro segnale significativo: dal 2 aprile, quando la Casa Bianca ha reso noti i dazi proposti nei confronti di altri paesi, la percentuale di titoli azionari scambiati al di sopra della loro media mobile a 200 giorni è salita dal 16% al 64% alla fine del mese scorso.

Il mese di giugno 2023 ha segnato il picco di concentrazione

Percentuale di tutti gli altri titoli dell’indice S&P 500 al di sopra del rendimento medio ponderato dei Magnifici 7

I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.

Fonte: FactSet. Le percentuali riportate di seguito si basano su periodi di sei mesi consecutivi compresi tra giugno 2023 e giugno 2025 e rappresentano la percentuale di titoli nell’indice S&P 500 non appartenenti ai Magnifici 7 che hanno registrato un rendimento totale superiore alla media ponderata del rendimento totale dei Magnifici 7. Dati al 30 giugno 2025.

Nvidia sta cambiando l’equazione

L’ascesa vertiginosa di Nvidia — che detiene quasi un monopolio sui semiconduttori per data center alla base del boom dell’intelligenza artificiale — ha spinto colossi come Apple, Microsoft e Alphabet (la società madre di Google) a contendersi il titolo di azienda più preziosa al mondo, con una valutazione di 4,5 trilioni di dollari. L’ampiezza del mercato sarebbe potenzialmente maggiore se non fosse per il predominio di Nvidia. Da inizio anno fino al 30 settembre, Nvidia ha contribuito per il 20% al rendimento totale dell’S&P 500. Il predominio di Nvidia ha ridotto l’impatto degli altri Magnifici 7, ad eccezione di Microsoft con il 14%.

I titoli dell’S&P 500 esclusi i “Magnifici 7” sono diventati i principali contributori al rendimento dell’indice di riferimento

Contributo al rendimento totale dell’indice S&P 500 (%)

Fonte: FactSet. Il resto dei Magnifici 7 comprende Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Tesla. I titoli dell’S&P 500 esclusi i “Magnifici 7” rappresentano le altre 493 società dell’indice. Dati al 30 settembre 2025.

Le valutazioni sono meno divergenti

Dopo una significativa divergenza due anni fa, il rapporto prezzo/utili atteso sta lentamente aumentando, indicando che le proiezioni di crescita a lungo termine si stanno avvicinando. Al 30 settembre, i Magnifici 7 erano scambiati a 31 volte gli utili attesi su base annua, contro le 20 volte delle altre 493 società. Quello che sembra delinearsi è una stabilizzazione dell’ottimismo per i Magnifici 7 e un aumento della fiducia per il resto del mercato. Gli investitori stanno dimostrando una maggiore disponibilità a investire sul potenziale di crescita degli utili delle altre società. Ciò suggerisce un profilo di rischio/rendimento più equilibrato tra le mega-cap tecnologiche e il mercato più ampio, rendendo sempre più importante il rigore nella valutazione.

Le valutazioni al di fuori dei Magnifici 7 sono aumentate

Rapporto prezzo/utili atteso per i prossimi 12 mesi

Fonte: FactSet. Il rapporto prezzo/utili (P/E) atteso è calcolato dividendo il prezzo delle azioni per le stime di consenso sugli utili attesi a 12 mesi. Il rapporto P/E atteso dei Magnifici 7 è la media ponderata per capitalizzazione di mercato. Dati al 30 settembre 2025.

Dove il mercato potrebbe ampliarsi

Le pressioni del mercato – come l’impatto dell’intelligenza artificiale, il rallentamento della produzione al di fuori dello sviluppo dei data center e l’aumento dei tassi di interesse – hanno compresso le valutazioni in alcuni settori. Prendiamo ad esempio le aziende i cui titoli azionari hanno subito un calo a causa dell’euforia generata dall’intelligenza artificiale, come le società di consulenza informatica e i fornitori di software. Queste potrebbero trarre vantaggio dalle aziende che intendono integrare l’intelligenza artificiale agentica o sfruttare i dati incorporati nei propri software. Si prevede che il ciclo di investimenti nell’intelligenza artificiale sarà massiccio, con un potenziale aumento delle opportunità per le aziende nei prossimi anni. Nvidia, ad esempio, prevede una spesa cumulativa di 4 trilioni di dollari entro il 2030. Se così fosse, l’entità della spesa potrebbe andare a vantaggio di alcune utility in grado di supportare la domanda energetica dei data center, insieme alle aziende produttrici di semiconduttori e alle società meno note che forniscono apparecchiature elettriche, meccaniche e idrauliche. Tuttavia, nel settore industriale, il boom dell’intelligenza artificiale e le incertezze legate ai dazi hanno creato una divergenza nei prezzi delle azioni e nelle valutazioni. Molti mercati finali sono in difficoltà dal 2023 e le aziende che operano nei settori dei trasporti, del noleggio di attrezzature e del cartone ondulato sono alla ricerca di miglioramenti in termini di efficienza per aumentare i margini. Se il mercato continua ad ampliarsi, le banche potrebbero prendervi parte. Le autorità di regolamentazione stanno valutando un piano per allentare i requisiti patrimoniali che potrebbe aumentare i prestiti in tutti i settori. Le banche hanno dovuto affrontare restrizioni più severe dopo la crisi finanziaria del 2008. Si potrebbe assistere a una nuova espansione del mercato, sia che si tratti di un miglioramento degli scenari al di fuori delle società legate all’intelligenza artificiale, sia che si tratti di una ripresa dell’economia industriale.