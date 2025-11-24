Nel 2025 abbiamo iniziato l’anno con un nuovo presidente degli Stati Uniti, il cui insediamento ha avuto implicazioni significative per i mercati azionari. Come è noto, uno dei suoi principali obiettivi politici era imporre dazi. Tuttavia, nel primo e secondo trimestre di quest’anno è apparso evidente che l’economia statunitense stava mostrando segni di rallentamento e che l’inflazione era persistente, con i rendimenti dei Treasury che non diminuivano rapidamente. Quando il 2 aprile sono stati annunciati i dazi, è apparso evidente che questa combinazione di inflazione elevata, rallentamento della crescita e impatto aggiuntivo dei dazi avrebbe potuto rappresentare un momento molto significativo per i mercati azionari. E infatti, i mercati hanno subito una rapida correzione. Tuttavia, quando è diventato evidente che il Presidente Trump stava modificando o negoziando le sue posizioni in materia di dazi, il mercato ha interpretato questo sviluppo come positivo. Di conseguenza, tra la metà di aprile e la metà di agosto abbiamo assistito a un rally estremamente significativo.

Siamo giunti alla conclusione che, dati gli elevati livelli di liquidità, l’abbondanza e gli investimenti attualmente presenti nell’economia globale, nonché il fatto che il pericolo immediato dei dazi sembra essere stato superato e apparentemente scontato dai prezzi delle azioni, desideriamo riportare il portafoglio a una posizione più positiva sui mercati.

Di conseguenza, riteniamo che il portafoglio sia posizionato in modo ideale per trarre vantaggio dalle opportunità attualmente presenti nei mercati azionari globali in un settore dirompente nell’ambito delle azioni.

Posizionamento del portafoglio

Abbiamo aumentato in modo significativo la nostra esposizione ad Alphabet, che non solo è ben nota come motore di ricerca tramite Google, ma ha anche interessi significativi nel mercato dei contenuti attraverso YouTube, oltre a un’esposizione molto significativa all’intelligenza artificiale e alle infrastrutture legate all’AI. In precedenza, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva sollevato alcune questioni su questo titolo, ma ora tali questioni sono state risolte. Il titolo ha registrato ottime performance e ha dato un contributo molto significativo al portafoglio nel terzo trimestre di quest’anno.

Inoltre, abbiamo aumentato in modo significativo le nostre partecipazioni nel settore delle apparecchiature per semiconduttori. Naturalmente, affinché il fenomeno dell’intelligenza artificiale possa svilupparsi appieno, è necessaria una potenza di calcolo molto significativa. I produttori delle apparecchiature che creano i semiconduttori, che trasportano così tante informazioni, trarranno notevoli benefici da questo fenomeno. Anche questi titoli hanno registrato ottime performance.

Tuttavia, desideriamo mantenere un’esposizione più ampia alle innovazioni disruptive. Pertanto, titoli come Bay Current in Giappone, che è una società di consulenza aziendale, e anche l’equivalente di Uber o Grab in Cina, chiamato DD Global, nonché l’equivalente di Uber nel settore del trasporto merci in Cina, chiamato Full Track Alliance, hanno registrato ottime performance dirompenti, tematiche e solide.

Outlook

All’inizio del quarto trimestre del 2025, i mercati azionari hanno registrato risultati positivi. Inoltre, recenti sviluppi, quali gli accordi relativi alle infrastrutture di intelligenza artificiale per aziende come Oracle e AMD, sembrano essere di supporto. Non abbiamo alcun dubbio che continueranno a presentarsi opportunità in determinati settori del mercato e in alcune aree dell’intelligenza artificiale.

Tuttavia, esistono alcune incognite di cui dobbiamo essere consapevoli. Quanto tempo sarà necessario prima che questi progetti siano redditizi? Le aziende interessate li adotteranno rapidamente? Quali sono le implicazioni normative? Queste sono tutte domande rilevanti e aspetti che dobbiamo tenere in considerazione e che stiamo monitorando attentamente.

Riteniamo che, per il momento, vi sia sufficiente liquidità e capitale in entrata nel settore affinché esso possa trarne beneficio. Altre questioni che emergono, naturalmente, includono la presenza di inflazione, la politica della Fed. Tuttavia, è probabile che il mercato e il Treasury a 10 anni siano soggetti a volatilità in prossimità della riunione, poiché non è chiaro se l’inflazione sia stata realmente contenuta. Su un piano più fondamentale e tematico, il nostro processo rimane solido.