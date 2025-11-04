È vero che non conosciamo i nostri vicini di casa o, peggio, che spesso i rapporti

sono conflittuali? Per rispondere alla domanda Facile.it ha commissionato un’indagine all’istituto di ricerca

EMG Different da cui è emersa una fotografia ben diversa: quasi 6 italiani su 10 fra coloro che hanno dei

vicini hanno dichiarato di avere un rapporto civile e cordiale che in alcuni casi diventa aiuto reciproco,

anche economico. Tanto è vero che, sempre secondo l’analisi, negli ultimi 12 mesi grazie all’economia di

condomino si è arrivati a risparmiare, in totale, più di 560 milioni di euro.

Dall’amicizia… al risparmio

Secondo l’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, fra gli

italiani che vivono in un contesto abitativo multifamiliare, negli scorsi 12 mesi più di 5 milioni hanno

instaurato con i vicini azioni di condivisione o aiuto con benefici concreti, spesso anche economici. Si va dal

baby-sitting alla condivisione della linea internet, dall’aiuto nelle pulizie domestiche ai piccoli lavori di

bricolage, ma anche dog-sitting, ricezione pacchi, sorveglianza durante l’assenza e cura delle piante.

Tra chi lo ha fatto, il 94% dichiara di averne tratto un risparmio economico. Se per alcuni di loro è difficile

dare una misura di questo risparmio, circa 2 milioni di individui sono riusciti a quantificarlo, in media, in ben

269 euro, che diventano 313 euro isolando il solo sotto campione di residenti nel Nord Ovest, 388 euro nei

condomìni composti da un numero di famiglie compreso fra 6 e 10 e addirittura 392 euro se ci limitiamo ad

analizzare la fascia anagrafica 35 – 54 anni. In totale, come detto, il risparmio è pari a poco più di 560

milioni di euro in un anno.

I conflitti

Tutto rose e fiori quindi? Chiaramente no, tanto è vero che, se circa 9 milioni di individui parlano di un vero

e proprio rapporto di amicizia con i vicini (in media sono 3 quelli con i quali abbiamo un legame stretto)

sono poco più di 1,1 milioni gli italiani che hanno dichiarato invece di avere un rapporto teso, se non

apertamente conflittuale, con i propri vicini e, sempre secondo l’indagine condotta da EMG Different per

Facile.it, nel corso dell’ultimo anno il 18% degli intervistati ha avuto da discutere con qualcuno dei propri

vicini.

A portare allo scontro sono stati soprattutto i rumori molesti (35%), la gestione dei posti auto condominiali

(21%, ma ben 30% se guardiamo al solo sotto campione maschile) e l’utilizzo non autorizzato delle aree

comuni del condominio (21%).

Sempre secondo l’indagine, fanno discutere anche la gestione dell’immondizia, lo scuotere tovaglie o il far

sgocciolare i panni stesi sulla altrui proprietà. Pochissime le liti, per fortuna, causate dai bambini piccoli,

appena l’8%.