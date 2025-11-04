Condomini: risparmiati 560 MLN in un anno con l’aiuto dei vicini
È vero che non conosciamo i nostri vicini di casa o, peggio, che spesso i rapporti
sono conflittuali? Per rispondere alla domanda Facile.it ha commissionato un’indagine all’istituto di ricerca
EMG Different da cui è emersa una fotografia ben diversa: quasi 6 italiani su 10 fra coloro che hanno dei
vicini hanno dichiarato di avere un rapporto civile e cordiale che in alcuni casi diventa aiuto reciproco,
anche economico. Tanto è vero che, sempre secondo l’analisi, negli ultimi 12 mesi grazie all’economia di
condomino si è arrivati a risparmiare, in totale, più di 560 milioni di euro.
Dall’amicizia… al risparmio
Secondo l’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, fra gli
italiani che vivono in un contesto abitativo multifamiliare, negli scorsi 12 mesi più di 5 milioni hanno
instaurato con i vicini azioni di condivisione o aiuto con benefici concreti, spesso anche economici. Si va dal
baby-sitting alla condivisione della linea internet, dall’aiuto nelle pulizie domestiche ai piccoli lavori di
bricolage, ma anche dog-sitting, ricezione pacchi, sorveglianza durante l’assenza e cura delle piante.
Tra chi lo ha fatto, il 94% dichiara di averne tratto un risparmio economico. Se per alcuni di loro è difficile
dare una misura di questo risparmio, circa 2 milioni di individui sono riusciti a quantificarlo, in media, in ben
269 euro, che diventano 313 euro isolando il solo sotto campione di residenti nel Nord Ovest, 388 euro nei
condomìni composti da un numero di famiglie compreso fra 6 e 10 e addirittura 392 euro se ci limitiamo ad
analizzare la fascia anagrafica 35 – 54 anni. In totale, come detto, il risparmio è pari a poco più di 560
milioni di euro in un anno.
I conflitti
Tutto rose e fiori quindi? Chiaramente no, tanto è vero che, se circa 9 milioni di individui parlano di un vero
e proprio rapporto di amicizia con i vicini (in media sono 3 quelli con i quali abbiamo un legame stretto)
sono poco più di 1,1 milioni gli italiani che hanno dichiarato invece di avere un rapporto teso, se non
apertamente conflittuale, con i propri vicini e, sempre secondo l’indagine condotta da EMG Different per
Facile.it, nel corso dell’ultimo anno il 18% degli intervistati ha avuto da discutere con qualcuno dei propri
vicini.
A portare allo scontro sono stati soprattutto i rumori molesti (35%), la gestione dei posti auto condominiali
(21%, ma ben 30% se guardiamo al solo sotto campione maschile) e l’utilizzo non autorizzato delle aree
comuni del condominio (21%).
Sempre secondo l’indagine, fanno discutere anche la gestione dell’immondizia, lo scuotere tovaglie o il far
sgocciolare i panni stesi sulla altrui proprietà. Pochissime le liti, per fortuna, causate dai bambini piccoli,
appena l’8%.