Dopo aver più che raddoppiato la propria rete vendita dal 2020, raggiungendo 187 punti vendita in Italia e all’estero, Risparmio Casa entra in una nuova fase di crescita internazionale. Nei prossimi cinque anni l’azienda punta ad arrivare a 400 negozi complessivi e a rafforzare l’organico con 2.500 nuove assunzioni.

Malta diventa la piattaforma strategica per l’espansione europea.

Risparmio Casa ha firmato un accordo con TUM Finance per l’apertura di tre nuovi store tra il 2026 e il primo trimestre del 2027, con l’obiettivo di coprire l’intero territorio maltese entro cinque anni. L’investimento complessivo previsto è di 10 milioni di euro. Il format inaugurato a Mosta — 1.000 mq, 20.000 referenze, 400 novità mensili e ampia gamma di articoli sotto i 2 euro — sarà il modello replicato nel Paese e nei futuri mercati internazionali.

“La nostra espansione internazionale rappresenta la frontiera più strategica per la crescita di Risparmio Casa,” afferma Stefano Battistelli, co-fondatore dell’insegna. “Malta, insieme alla Svizzera, conferma la competitività del nostro modello oltre i confini nazionali. Ogni nuova apertura rafforza la nostra capacità di generare valore economico, occupazione qualificata e un’offerta accessibile alle famiglie.”

Private label come leva competitiva.

A sostenere il piano contribuisce il continuo sviluppo delle marche private, oggi oltre un terzo dell’assortimento. Nel 2026 è previsto un ulteriore ampliamento delle linee MDD, in particolare nelle categorie del Personal Care, con prodotti innovativi, versatili e distintivi.

La spinta sulle private label e l’espansione internazionale confermano la visione industriale della famiglia Battistelli: crescere in Europa mantenendo solidità, convenienza e vicinanza alle esigenze dei consumatori.