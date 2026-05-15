Euro 7: nuovo regolamento europeo sulle emissioni e il suo impatto economico sul settore automotive
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1257, l’Unione Europea ha varato lo standard Euro 7, destinato a diventare il nuovo riferimento per tutte le vetture di nuova immatricolazione, incluse quelle con motore benzina, diesel, ibride plug-in ed elettriche. Non si tratta di un semplice aggiornamento delle precedenti soglie emissive, ma di una revisione profonda del quadro regolatorio che influenzerà progettazione, omologazione e gestione del veicolo per l’intero ciclo di vita.
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La nuova cornice normativa che cambierà il settore
Per costruttori, fornitori, investitori e operatori della mobilità, Euro 7 rappresenta un passaggio strategico di grande rilevanza economica. Il nuovo impianto normativo allarga infatti il concetto di sostenibilità, superando la tradizionale attenzione ai gas di scarico e includendo elementi che incidono sull’impatto ambientale complessivo dell’automobile. Questo approccio introduce nuove variabili industriali e finanziarie che potrebbero modificare gli equilibri competitivi del comparto.
Le precedenti normative europee si concentravano soprattutto sugli inquinanti prodotti dalla combustione, come ossidi di azoto e particolato. Con Euro 7, l’analisi si estende anche alle emissioni generate dall’uso quotidiano del veicolo. Le polveri prodotte dall’attrito dei freni e dall’usura degli pneumatici entrano per la prima volta nel perimetro regolatorio, riconoscendo che una quota significativa dell’inquinamento urbano deriva da fonti non direttamente collegate al motore.
Anche le auto elettriche saranno soggette a nuovi requisiti
Uno degli aspetti più significativi della normativa è l’inclusione a pieno titolo dei veicoli elettrici. Sebbene non emettano gas allo scarico, questi modelli dovranno rispettare standard specifici relativi all’abrasione di freni e pneumatici e alla conservazione delle prestazioni della batteria. La normativa introduce requisiti minimi di capacità residua che mirano a garantire maggiore affidabilità e trasparenza nel tempo.
Per le autovetture leggere, i valori numerici delle emissioni allo scarico restano sostanzialmente in linea con lo standard Euro 6. La differenza più importante riguarda le condizioni di prova e l’estensione temporale degli obblighi. I costruttori dovranno dimostrare che il veicolo mantiene la conformità fino a dieci anni o 200.000 chilometri, un orizzonte significativamente più lungo rispetto al passato.
Euro 7 introduce sistemi di controllo a bordo in grado di registrare costantemente il comportamento ambientale del veicolo e di rilevare eventuali anomalie. Questa evoluzione aumenta il peso di software, sensori e analisi dei dati, rendendo la conformità normativa sempre più legata alle competenze digitali e all’integrazione elettronica.
Un calendario preciso per l’entrata in vigore
Le nuove regole si applicheranno ai nuovi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri a partire dal 29 novembre 2026. Dal 29 novembre 2027 tutte le nuove immatricolazioni nell’Unione Europea dovranno essere conformi al nuovo standard. Per i veicoli pesanti, come camion e autobus, l’adozione avverrà in una fase successiva.
L’adeguamento a Euro 7 richiederà investimenti in ricerca e sviluppo, nuovi materiali, componenti a minore usura e sistemi di controllo più sofisticati. È ragionevole attendersi che una parte di questi costi venga trasferita ai consumatori attraverso prezzi di listino più elevati, in un contesto già caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche.
Le nuove regole favoriscono i gruppi industriali con maggiori risorse finanziarie e capacità di innovazione. Al tempo stesso, aprono opportunità significative per i fornitori specializzati in freni, pneumatici, batterie, elettronica e software, segmenti destinati a diventare sempre più centrali nella creazione di valore.
Effetti indiretti sui mercati
Gli standard più rigorosi sulla durabilità e sul monitoraggio dei componenti possono migliorare la trasparenza del mercato secondario, in particolare per le auto elettriche. Una maggiore certezza sullo stato di salute delle batterie e dei sistemi di controllo potrebbe rafforzare la fiducia di acquirenti, società di leasing e operatori del noleggio.
Dal punto di vista degli investitori, Euro 7 costituisce un fattore di accelerazione del cambiamento industriale. Le aziende in grado di gestire efficacemente la compliance normativa e di sviluppare tecnologie avanzate potrebbero beneficiare di un vantaggio competitivo, mentre i costruttori più esposti ai segmenti a basso margine potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel preservare la redditività.
In vista del progressivo abbandono dei motori termici previsto dall’Unione Europea, Euro 7 rappresenta una tappa cruciale nell’evoluzione del settore. Il regolamento introduce una visione più ampia della sostenibilità e impone standard che riguardano batterie, freni, pneumatici e sistemi digitali di controllo. Per analizzare con maggiore profondità le dinamiche economiche e strategiche che stanno ridisegnando il comparto. In questo scenario, Euro 7 emerge non solo come una normativa ambientale, ma come un potente catalizzatore di innovazione e di creazione di valore lungo tutta la catena industriale.
Fonti:
- eur-lex.europa.eu
- rattiauto.blog.it
- “Fine della combustione?: Dalle crisi americane alle nuove dinamiche mondiali della mobilità“