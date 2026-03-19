Bonus moto e motorini, esauriti i fondi. Contributo tra i 3000 e i 4000 euro

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Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

Esaurite nel giro di poche ore le risorse destinate all’ecobonus per motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi. Secondo quanto emerge dal portale di monitoraggio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i 30 milioni di euro stanziati per il 2026 risultano già completamente impegnati.

Le prenotazioni, aperte ai concessionari a partire dalle ore 12 mercoledì 18 marzo, hanno registrato un’immediata e massiccia adesione. Un successo tale da spingere il ministero ad avviare verifiche per scongiurare eventuali fenomeni di accaparramento delle risorse.

Il bonus copre il 30% dell’acquisto fino a 3000 euro

L’incentivo è destinato all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica elettrici o ibridi appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Il contributo copre il 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, senza rottamazione, e sale al 40%, fino a 4.000 euro, in caso di rottamazione di un veicolo.

La misura rientra nel piano previsto dalla legge di bilancio 2021, che ha stanziato complessivamente 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni all’anno per il periodo 2024-2026.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD