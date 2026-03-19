Bonus moto e motorini, esauriti i fondi. Contributo tra i 3000 e i 4000 euro
Esaurite nel giro di poche ore le risorse destinate all’ecobonus per motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi. Secondo quanto emerge dal portale di monitoraggio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i 30 milioni di euro stanziati per il 2026 risultano già completamente impegnati.
Le prenotazioni, aperte ai concessionari a partire dalle ore 12 mercoledì 18 marzo, hanno registrato un’immediata e massiccia adesione. Un successo tale da spingere il ministero ad avviare verifiche per scongiurare eventuali fenomeni di accaparramento delle risorse.
Il bonus copre il 30% dell’acquisto fino a 3000 euro
L’incentivo è destinato all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica elettrici o ibridi appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Il contributo copre il 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, senza rottamazione, e sale al 40%, fino a 4.000 euro, in caso di rottamazione di un veicolo.
La misura rientra nel piano previsto dalla legge di bilancio 2021, che ha stanziato complessivamente 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni all’anno per il periodo 2024-2026.