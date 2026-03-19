Inflazione, effetto Olimpiadi e Iran. Quando costa ora fare la spesa

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Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

L’Istat rivede al ribasso le stime sull’inflazione di febbraio. L’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,7% su base mensile e dell’1,5% su base annua, in calo rispetto alle stime preliminari che indicavano rispettivamente +0,8% e +1,6%.

IL carrello della spesa, come cambia

Correzione al ribasso anche per il cosiddetto carrello della spesa, che scende dal +2,2% al +2,0%. In controtendenza invece l’inflazione di fondo, rivista al rialzo al +2,4% (dal +1,7%), così come quella relativa ai beni energetici, salita al +2,5%.

Nonostante la revisione, le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme. Secondo il Codacons, i dati diffusi dall’Istat sono già “preistoria”, perché non tengono conto degli effetti della crisi in Medio Oriente, in particolare delle tensioni legate all’Iran, destinate a incidere sui prezzi al dettaglio a partire da marzo.

Secondo l’associazione, i rincari registrati a febbraio sono invece legati in gran parte ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, che hanno spinto al rialzo i prezzi nei settori turistici e dei trasporti.

Tra gli aumenti più significativi si segnalano:

alberghi e motel: +15,8% annuo;

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voli nazionali: +37,8% annuo;

eventi sportivi: +7,2% annuo.

496 euro per famiglia

L’impatto sull’economia delle famiglie resta comunque rilevante: con un’inflazione all’1,5%, si stima un aggravio di spesa pari a circa 496 euro annui per una famiglia tipo, che sale a oltre 685 euro per un nucleo con due figli.

Per il Codacons, tuttavia, il quadro è destinato a cambiare già nelle prossime settimane: con il venir meno dell’effetto Olimpiadi, i prezzi legati al turismo potrebbero rallentare, mentre a trainare l’inflazione saranno i rincari energetici e alimentari connessi alla crisi internazionale.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD