Caro carburante, arriva il taglio delle accise. Giù i prezzi, ecco quando

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per contenere il prezzo dei carburanti, aumentato a seguito della crisi legata alla guerra in Iran.

“Il Consiglio dei ministri ha appena approvato il decreto carburanti, che introduce un significativo taglio delle accise destinato a tradursi in una riduzione del prezzo di benzina e diesel”, ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a “Dieci minuti” su Rete4. Si tratta, ha precisato, di “un aiuto importante, seppur temporaneo”.

Secondo Salvini, già nelle prossime ore gli italiani potrebbero pagare il carburante meno rispetto ai cittadini di altri Paesi europei come Germania, Francia e Spagna.

Una riduzione tra 20 e i 25 centesimi al litro

Il ministro ha inoltre sottolineato che il provvedimento comporta per lo Stato una rinuncia a entrate per centinaia di milioni di euro, ma garantirà un taglio consistente: “Non si parla di pochi centesimi, ma di una riduzione tra i 20 e i 25 centesimi al litro, che dovrà riflettersi direttamente sul prezzo alla pompa”. L’obiettivo è portare il costo del diesel, attualmente tra i 2 e i 2,20 euro al litro, sotto i 2 euro, con la prospettiva di scendere anche sotto quota 1,90.

La misura avrà durata di 20 giorni

La misura avrà una durata iniziale di 20 giorni, in attesa di ulteriori sviluppi legati al contesto internazionale. Il decreto, destinato a tutta la popolazione, sostituisce il rafforzamento della social card previsto nelle prime bozze, che avrebbe invece interessato solo le fasce a basso reddito. Sono inoltre previsti interventi di sostegno per l’autotrasporto e la pesca, oltre a un rafforzamento dei poteri del Garante dei prezzi.