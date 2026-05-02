Better Finance. Integrazione dei mercati dei capitali europei: le soluzioni per gli investitori al dettaglio
Conferenza internazionale in presenza a Bruxelles e online: 6 maggio, dalle 12 alle 17:30
Nonostante i recenti progressi i mercati finanziari dell’UE rimangono frammentati, relativamente piccoli e meno competitivi. Ciò rappresenta un’occasione persa per realizzare economie di scala e migliorare l’efficienza. Per ovviare a queste carenze, l’Unione europea sta promuovendo l’Unione del risparmio e degli investimenti attraverso l’attuazione del nuovo pacchetto sull’integrazione dei mercati. Tuttavia, mentre l’UE intensifica i suoi sforzi, la questione centrale è se il nuovo pacchetto sull’integrazione dei mercati apporterà benefici concreti agli investitori e ai risparmiatori al dettaglio europei.
Per un’analisi approfondita di questo tema, BETTER FINANCE organizza una conferenza internazionale a Bruxelles e online: PARTECIPAZIONE GRATUITA. Qui il link per iscriversi
Soluzioni vantaggiose per gli investitori al dettaglio
Residence Palace, Rue de la Loi 155, Bruxelles (evento ibrido)
Riunendo i punti di vista dei responsabili politici, della società civile e del settore industriale, la conferenza esaminerà se le riforme in corso si tradurranno in minori costi di investimento, migliore esecuzione, maggiore trasparenza e opportunità di investimento transfrontaliero realmente accessibili ai cittadini europei.
La conferenza prevede un intervento di apertura di Maria Luís Albuquerque, Commissaria europea per i servizi finanziari e l’Unione del risparmio e degli investimenti
Nel corso del suo intervento, la Commissaria Albuquerque affronterà l’orientamento strategico dell’integrazione dei mercati dei capitali europei e le sue implicazioni per la competitività, la fiducia degli investitori e la resilienza economica a lungo termine. Il suo intervento esaminerà inoltre come le riforme in corso dell’UE mirino a rafforzare sia i mercati pubblici che quelli privati, a migliorare l’accesso alle opportunità di investimento e a garantire che il sistema finanziario europeo risponda meglio alle esigenze degli investitori e dei risparmiatori al dettaglio.
Inoltre, in un contesto di trasformazione dei mercati dei capitali europei, con un numero sempre minore di società quotate in borsa e una rapida espansione dei mercati privati, la conferenza analizzerà il declino delle quotazioni pubbliche, il ruolo in evoluzione dei mercati privati e le relative implicazioni per gli investitori al dettaglio, la trasparenza del mercato e la formazione di capitale a lungo termine.
Programma
12:00 – 13:00 | Registrazione e pranzo di networking
13:00 – 13:05 | Benvenuto e discorso di apertura
Gli investitori al dettaglio al centro dell’integrazione del mercato UE. Dalle ambizioni politiche ai risultati concreti.
Aleksandra Mączyńska, direttrice generale, BETTER FINANCE
13:05 – 13:20 | Discorso di apertura
Contesto: la prospettiva della Commissione europea
Tatyana Panova, responsabile dell’Unità Mercati Mobiliari, DG FISMA, Commissione europea
13:20 – 14:30 | Panel 1: L’integrazione del mercato nella pratica
Moderatore Nicolas Véron , Senior Fellow, Bruegel and Peterson Institute for International Economics
Relatori :
- Eglantine Desautel , CEO di EuroCTP
- Henrik Husman , presidente del Nasdaq Helsinki e responsabile delle azioni europee
- Martin Molko, responsabile ricerca e politiche, BETTER FINANCE
- Tatyana Panova, responsabile dell’Unità Mercati Mobiliari, DG FISMA
Evert van Walsum , responsabile del dipartimento di tutela degli investitori e finanza sostenibile dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Focus: Il pacchetto sull’integrazione del mercato UE garantirà una migliore esecuzione, costi inferiori e un accesso transfrontaliero più agevole per gli investitori al dettaglio?
Integrazione del mercato, oltre le infrastrutture: quali vantaggi ne traggono gli investitori al dettaglio?
Accesso ai dati, comparabilità, migliore esecuzione in un mercato frammentato
Concorrenza tra modelli di trading e implicazioni per la trasparenza
Convergenza e applicazione delle norme di vigilanza
L’Europa è in grado di offrire prodotti di investimento realmente paneuropei?
14:30 – 14:50 | Pausa caffè
14:50 – 16:00 | Panel 2: Quotate o private? Riequilibrare i mercati dei capitali europei
Moderatore :
Jella Benner-Heinacher , Vicepresidente di BETTER FINANCE
Relatori :
Delphine de Chaisemartin, Vice Amministratore Delegato, AFG
Olivier Fines, responsabile della ricerca in materia di advocacy e politiche per l’area EMEA del CFA Institute.
Jakub Michalik , Responsabile delle politiche e membro del Comitato esecutivo di Euronext
Focus: Implicazioni delle delisting e dell’espansione del mercato privato per gli investitori al dettaglio e a lungo termine
- Perché le aziende europee stanno abbandonando i mercati pubblici?
- Le regole di pubblicazione sono parte del problema o della soluzione?
- Democratizzazione dei mercati privati: opportunità o rischio di vendita scorretta?
- Commissioni, liquidità, valutazione, conflitti nell’accesso al dettaglio
- Misure di salvaguardia e coerenza normativa tra i mercati
16:00 – 16:20 | Discorso di apertura
Maria Luís Albuquerque, commissaria europea
Integrazione dei mercati, competitività e fiducia degli investitori
Il ruolo futuro dei mercati pubblici e privati in Europa
Garantire che le riforme dell’UE funzionino per gli investitori al dettaglio e i risparmiatori
16:20 – 16:30 | Osservazioni conclusive
Aleksandra Mączyńska, direttrice generale, BETTER FINANCE