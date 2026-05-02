Better Finance. Integrazione dei mercati dei capitali europei: le soluzioni per gli investitori al dettaglio

Conferenza internazionale in presenza a Bruxelles e online: 6 maggio, dalle 12 alle 17:30

Nonostante i recenti progressi i mercati finanziari dell’UE rimangono frammentati, relativamente piccoli e meno competitivi. Ciò rappresenta un’occasione persa per realizzare economie di scala e migliorare l’efficienza. Per ovviare a queste carenze, l’Unione europea sta promuovendo l’Unione del risparmio e degli investimenti attraverso l’attuazione del nuovo pacchetto sull’integrazione dei mercati. Tuttavia, mentre l’UE intensifica i suoi sforzi, la questione centrale è se il nuovo pacchetto sull’integrazione dei mercati apporterà benefici concreti agli investitori e ai risparmiatori al dettaglio europei.

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Soluzioni vantaggiose per gli investitori al dettaglio

Residence Palace, Rue de la Loi 155, Bruxelles (evento ibrido)

Riunendo i punti di vista dei responsabili politici, della società civile e del settore industriale, la conferenza esaminerà se le riforme in corso si tradurranno in minori costi di investimento, migliore esecuzione, maggiore trasparenza e opportunità di investimento transfrontaliero realmente accessibili ai cittadini europei.

La conferenza prevede un intervento di apertura di Maria Luís Albuquerque, Commissaria europea per i servizi finanziari e l’Unione del risparmio e degli investimenti

Nel corso del suo intervento, la Commissaria Albuquerque affronterà l’orientamento strategico dell’integrazione dei mercati dei capitali europei e le sue implicazioni per la competitività, la fiducia degli investitori e la resilienza economica a lungo termine. Il suo intervento esaminerà inoltre come le riforme in corso dell’UE mirino a rafforzare sia i mercati pubblici che quelli privati, a migliorare l’accesso alle opportunità di investimento e a garantire che il sistema finanziario europeo risponda meglio alle esigenze degli investitori e dei risparmiatori al dettaglio.

Inoltre, in un contesto di trasformazione dei mercati dei capitali europei, con un numero sempre minore di società quotate in borsa e una rapida espansione dei mercati privati, la conferenza analizzerà il declino delle quotazioni pubbliche, il ruolo in evoluzione dei mercati privati ​​e le relative implicazioni per gli investitori al dettaglio, la trasparenza del mercato e la formazione di capitale a lungo termine.

Programma

12:00 – 13:00 | Registrazione e pranzo di networking

13:00 – 13:05 | Benvenuto e discorso di apertura

Gli investitori al dettaglio al centro dell’integrazione del mercato UE. Dalle ambizioni politiche ai risultati concreti.

Aleksandra Mączyńska, direttrice generale, BETTER FINANCE

13:05 – 13:20 | Discorso di apertura

Contesto: la prospettiva della Commissione europea

Tatyana Panova, responsabile dell’Unità Mercati Mobiliari, DG FISMA, Commissione europea

13:20 – 14:30 | Panel 1: L’integrazione del mercato nella pratica

Moderatore Nicolas Véron , Senior Fellow, Bruegel and Peterson Institute for International Economics

Relatori :

Eglantine Desautel , CEO di EuroCTP

, CEO di EuroCTP Henrik Husman , presidente del Nasdaq Helsinki e responsabile delle azioni europee

, presidente del Nasdaq Helsinki e responsabile delle azioni europee Martin Molko, responsabile ricerca e politiche, BETTER FINANCE

responsabile ricerca e politiche, BETTER FINANCE Tatyana Panova, responsabile dell’Unità Mercati Mobiliari, DG FISMA

Evert van Walsum , responsabile del dipartimento di tutela degli investitori e finanza sostenibile dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Focus: Il pacchetto sull’integrazione del mercato UE garantirà una migliore esecuzione, costi inferiori e un accesso transfrontaliero più agevole per gli investitori al dettaglio?

Integrazione del mercato, oltre le infrastrutture: quali vantaggi ne traggono gli investitori al dettaglio?

Accesso ai dati, comparabilità, migliore esecuzione in un mercato frammentato

Concorrenza tra modelli di trading e implicazioni per la trasparenza

Convergenza e applicazione delle norme di vigilanza

L’Europa è in grado di offrire prodotti di investimento realmente paneuropei?

14:30 – 14:50 | Pausa caffè

14:50 – 16:00 | Panel 2: Quotate o private? Riequilibrare i mercati dei capitali europei

Moderatore :

Jella Benner-Heinacher , Vicepresidente di BETTER FINANCE

Relatori :

Delphine de Chaisemartin, Vice Amministratore Delegato, AFG

Olivier Fines, responsabile della ricerca in materia di advocacy e politiche per l’area EMEA del CFA Institute.

Jakub Michalik , Responsabile delle politiche e membro del Comitato esecutivo di Euronext

Focus: Implicazioni delle delisting e dell’espansione del mercato privato per gli investitori al dettaglio e a lungo termine

Perché le aziende europee stanno abbandonando i mercati pubblici?

Le regole di pubblicazione sono parte del problema o della soluzione?

Democratizzazione dei mercati privati: opportunità o rischio di vendita scorretta?

Commissioni, liquidità, valutazione, conflitti nell’accesso al dettaglio

Misure di salvaguardia e coerenza normativa tra i mercati

16:00 – 16:20 | Discorso di apertura

Maria Luís Albuquerque, commissaria europea

Integrazione dei mercati, competitività e fiducia degli investitori

Il ruolo futuro dei mercati pubblici e privati ​​in Europa

Garantire che le riforme dell’UE funzionino per gli investitori al dettaglio e i risparmiatori

16:20 – 16:30 | Osservazioni conclusive

Aleksandra Mączyńska, direttrice generale, BETTER FINANCE

16:30 – 17:30 | Ricevimento di networking

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