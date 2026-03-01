Guerra in Iran: crollo dei mercati finanziari alla riapertura? Ecco le ipotesi

​

Petrolio e mercati globali sotto pressione dopo l’attacco USA-Israele all’Iran

L’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei in un attacco congiunto di Usa e Israele, seguita dalle rappresaglie di Teheran contro Paesi vicini, riapre oggi una fase di forte incertezza sui mercati globali. Gli operatori guardano alle Borse e, soprattutto, al petrolio, con attese di rialzi tra il 5 e il 15% già all’apertura serale di New York.

Lo scenario estremo di un Brent oltre i 100 dollari al barile torna sul tavolo proprio mentre la produzione Opec+ aumenta marginalmente.

Il nodo critico resta lo Stretto di Hormuz, dove il traffico energetico si è quasi fermato, minacciando catene di fornitura, assicurazioni marittime e prospettive di crescita globale.

In sintesi:

Attacco di Usa e Israele all’Iran: uccisa la Guida Suprema Khamenei , Teheran risponde.

, Teheran risponde. Petrolio atteso in rialzo 5-15%, rischio scenario oltre 100 dollari al barile.

Stretto di Hormuz quasi bloccato, premi assicurativi sulle navi in forte aumento.

Borse mediorientali in calo, sospese diverse piazze di scambio regionali.

Stretto di Hormuz, Opec+ e prime reazioni dei mercati finanziari

Il Brent ha chiuso venerdì a poco meno di 73 dollari al barile, già in rialzo di oltre il 20% dall’inizio dell’anno. Gli analisti stimano ora un ulteriore scatto immediato tra il 5 e il 15% alla riapertura dei mercati, con la concreta possibilità di superare la soglia psicologica dei 100 dollari se l’escalation proseguirà.

L’ultima decisione dell’Opec+ – incremento di produzione limitato a 206.000 barili al giorno da aprile, meno delle attese di alcuni trader – rischia di risultare ininfluente di fronte al rischio geopolitico. Il punto di vulnerabilità è lo Stretto di Hormuz: qui transita circa il 25% del petrolio e del gas mondiale e oggi l’attività si è quasi paralizzata, con centinaia di petroliere all’ancora nel Golfo.

Le compagnie assicurative hanno già annunciato aumenti bruschi dei premi per qualsiasi nave in transito nell’area. Il Financial Times sottolinea come l’Iran “mantenga ancora una capacità sproporzionata di destabilizzare i mercati energetici globali”, grazie alla leva sul traffico marittimo e alla minaccia alle infrastrutture energetiche regionali.

Le prime decisioni operative confermano il livello di allerta. Maersk, principale compagnia mondiale di trasporto container, ha sospeso fino a nuovo ordine il passaggio dei cargo attraverso Hormuz per motivi di sicurezza. La società di navigazione Msc ha bloccato tutte le prenotazioni di merci dirette in Medio Oriente, segnale di un potenziale shock logistico su scala globale.

Sul fronte azionario, i titoli oil potrebbero beneficiare dell’impennata del greggio, mentre le compagnie aeree rischiano vendite massicce: migliaia di voli sono stati cancellati nel weekend e gli hub di Dubai e Doha, nodi cruciali dei collegamenti intercontinentali, risultano fermi.

Le Borse mediorientali, aperte di domenica, forniscono un’anteprima della volatilità attesa: in Arabia Saudita l’indice Tasi ha perso il 2,1%, in Egitto l’EGX 30 ha ceduto il 3,5%. La Borsa del Kuwait è stata chiusa fino a nuovo avviso, mentre l’Autorità del mercato dei capitali degli Emirati Arabi Uniti ha sospeso le negoziazioni su ADX (Abu Dhabi Securities Exchange) e DFM (Dubai Financial Market) per lunedì e martedì.

Rischi strutturali e possibili scenari per energia, inflazione e trasporti

La combinazione tra tensioni militari, blocco parziale di Hormuz e aumento dei premi assicurativi potrebbe generare un nuovo shock energetico globale, con impatti diretti su inflazione, tassi e crescita.

Un petrolio stabilmente sopra i 100 dollari metterebbe in discussione i percorsi di politica monetaria delle principali banche centrali, rallentando eventuali tagli dei tassi attesi dai mercati. I settori più esposti sono trasporti, aviazione civile e logistica marittima, già sotto pressione per le cancellazioni di rotte e il dirottamento delle navi su itinerari più lunghi e costosi.

Al tempo stesso, l’aumento dei prezzi del greggio può riaprire spazi competitivi per i produttori statunitensi di shale oil e per i progetti energetici alternativi, dalla diversificazione delle rotte marittime allo sviluppo di infrastrutture terrestri e gasdotti. La reazione coordinata di governi, Opec+ e attori logistici sarà decisiva per evitare che la crisi da episodica diventi strutturale nel medio periodo.

FAQ

Perché il prezzo del petrolio potrebbe superare i 100 dollari al barile?

Perché l’escalation militare in Iran e la quasi paralisi dello Stretto di Hormuz riducono l’offerta, spingendo gli analisti a prezzare un forte premio di rischio.

Qual è il ruolo dello Stretto di Hormuz nei mercati energetici?

È cruciale perché attraverso Hormuz transita circa il 25% del petrolio e del gas mondiale, rendendo qualsiasi blocco immediatamente rilevante per prezzi e forniture.

Come stanno reagendo le principali Borse mediorientali alla crisi?

Stanno reagendo negativamente: l’indice Tasi saudita ha perso il 2,1%, l’EGX 30 egiziano il 3,5%, mentre Kuwait, ADX e DFM hanno sospeso gli scambi.

Quali settori economici risultano più vulnerabili nell’immediato?

Risultano particolarmente esposti compagnie aeree, logistica marittima e scali come Dubai e Doha, oltre ai consumatori che subiscono rincari energetici e inflattivi a catena.

Da quali fonti sono state ricostruite le informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.