Leasing decolla nel 2025: i dati Assilea confermano i trend positivi del nmercato

-

Leasing in crescita nel 2025: dati Assilea e scenari per il 2026

Chi: Assilea, associazione italiana del leasing, con il Direttore Generale Giuseppe Schlitzer e il Centro Studi.
Che cosa: presentazione dei dati 2025 del leasing in Italia e delle previsioni per il 2026.
Dove: sede Assilea a Roma, con partecipazione di istituzioni economiche nazionali e osservatori europei.

Quando: incontro del 3 marzo 2026, su consuntivo 2025 e outlook per il 2026.
Perché: misurare il ruolo del leasing negli investimenti produttivi, nella transizione tecnologica e nelle politiche industriali nazionali ed europee.

In sintesi:

  • Nel 2025 stipulato leasing a 36,13 miliardi di euro, +5,8% rispetto al 2024.
  • Previsione 2026: crescita del leasing in Italia stimata al +3,5% dal Centro Studi Assilea.
  • Trainano beni strumentali, agricoltura, immobiliare, veicoli e rinnovabili, con forti differenze territoriali.
  • Assilea chiede regole UE e nazionali che riconoscano minore rischiosità rispetto al credito bancario.

Numeri, settori e territori: come cambia l’Italia che investe in leasing

Nel 2025 il mercato del leasing in Italia ha raggiunto oltre 36,13 miliardi di euro di stipulato, registrando un aumento del 5,8% rispetto al 2024 e una previsione di ulteriore espansione del +3,5% nel 2026, secondo il Centro Studi Assilea.
Il comparto più dinamico è il Manifatturiero, seguito da Trasporto e magazzinaggio e Commercio all’ingrosso e al dettaglio. Particolarmente rilevante il risultato dei Beni strumentali: +15,2% con oltre 10,5 miliardi di euro finanziati, cui si aggiunge il boom del Settore agricolo (+27%, +20,2% nei macchinari).

Il leasing di veicoli commerciali e industriali cresce rispettivamente del +8,9% e +2,5%, confermando il legame stretto con il ciclo degli investimenti strumentali. L’immobiliare segna un +5,9%, con gli “immobili da costruire” a +15,7%. Navale e ferroviario registrano un exploit, trainati dalla Nautica a +74,6%. Le energie rinnovabili segnano +6,7%, mentre gli impianti fotovoltaici non accatastati crescono del 35%.

Sul fronte territoriale, oltre il 45,7% del nuovo stipulato si concentra in Lombardia (+10,6%), Veneto (+12,3%) ed Emilia-Romagna (-3,6%). Crescono anche Piemonte (+15,9%) e le grandi regioni del Sud: Campania (+13,3%), Sicilia (+18,6%), Puglia (+20,4%). Il Trentino-Alto Adige (+10,1%) mostra la più alta diffusione del leasing nel tessuto imprenditoriale locale.

Leasing, Nuova Sabatini e regole europee: le prossime mosse

Il leasing si conferma asset centrale nelle politiche di sostegno agli investimenti. Nel 2025 il 64,7% degli investimenti in beni strumentali agevolati con la Nuova Sabatini è stato finanziato in leasing, con un differenziale dell’+83% rispetto al credito bancario tradizionale.
Anche in una fase di rallentamento della produzione e di riposizionamento del commercio globale, il leasing ha garantito un incremento del +3,1% dei finanziamenti alle imprese manifatturiere rispetto al 2024.

A livello europeo, lo strumento finanzia il 28% degli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto, dopo aver superato nel 2024 i volumi registrati negli USA. “Il leasing in Italia ha ancora ampi margini di espansione”, sottolinea Giuseppe Schlitzer, che invoca requisiti patrimoniali UE-EBA coerenti con la minore rischiosità rispetto al finanziamento bancario e norme nazionali che includano sistematicamente il leasing in tutte le misure di incentivazione agli investimenti tecnologici.

FAQ

Quanto è cresciuto il leasing in Italia nel 2025?

Nel 2025 il leasing in Italia è cresciuto del 5,8%, raggiungendo oltre 36,13 miliardi di euro di stipulato complessivo.

Quali settori hanno beneficiato maggiormente del leasing nel 2025?

Hanno beneficiato soprattutto il Manifatturiero, i Beni strumentali, il Settore agricolo, l’Immobiliare, i veicoli commerciali e le energie rinnovabili.

Qual è il ruolo del leasing nella Nuova Sabatini?

Nel 2025 il leasing ha finanziato il 64,7% degli investimenti in beni strumentali con Nuova Sabatini, superando nettamente il credito bancario.

Quanto pesa il leasing sugli investimenti in Europa?

In Europa il leasing finanzia circa il 28% degli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto delle imprese.

Quali sono le fonti dei dati sul leasing riportati nell’articolo?

I dati derivano da elaborazioni redazionali su informazioni congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

