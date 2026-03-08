Nuovi rialzi dei tassi per crisi in Iran: BCE e conseguenze immediate su mutui e prestiti

​

Guerra in Iran, mercati scommettono su rialzo dei tassi Bce nel 2026

La nuova escalation del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, con possibili coinvolgimenti di altri Paesi del Golfo, sta ridisegnando le aspettative sulla politica monetaria europea.

Secondo i dati riportati da Bloomberg, il mercato monetario prezza ora con probabilità piena un rialzo dei tassi della Bce nel 2026, pari ad almeno 25 punti base.

Il cambio di scenario emerge soprattutto sui mercati obbligazionari europei e sull’andamento dei Btp, mentre la Banca centrale guidata da Christine Lagarde mantiene ufficialmente una linea prudente in attesa di valutare l’impatto del conflitto su inflazione ed energia.

In sintesi:

I mercati monetari prezzano un rialzo dei tassi Bce di 25 punti base nel 2026.

Rendimenti dei titoli di Stato in aumento, Btp decennale italiano intorno al 3,6%.

José Luis Escrivá : improbabile una mossa sui tassi già alla prossima riunione Bce.

: improbabile una mossa sui tassi già alla prossima riunione Bce. Energia e logistica globale riaccendono i timori di nuova pressione inflazionistica.

Le scommesse dei trader su un costo del denaro più elevato nel medio periodo rappresentano una brusca inversione rispetto alla narrativa dominante fino a pochi giorni fa, che vedeva il ciclo restrittivo Bce definitivamente archiviato.

Il movimento è visibile sul debito sovrano: il rendimento del Btp decennale è risalito di circa 5 punti base, attestandosi intorno al 3,6%, segnale di un premio per il rischio crescente richiesto dagli investitori.

In questo contesto, la guerra in Medio Oriente viene letta come possibile detonatore di una nuova fiammata inflazionistica europea, in particolare attraverso il canale energetico e delle catene logistiche globali.

Come il rischio geopolitico sta cambiando lo scenario per Bce e mercati

La posizione ufficiale della Banca centrale europea resta improntata alla cautela. José Luis Escrivá, governatore della Banca di Spagna e membro del Consiglio direttivo Bce, ha dichiarato all’emittente catalana TV3 che è *«molto improbabile che toccheremo i tassi nella prossima riunione»*.

Escrivá ha precisato che servirà tempo per misurare l’effettivo impatto del conflitto in Medio Oriente sull’inflazione dell’Eurozona, riconoscendo però che effetti sul livello generale dei prezzi sono inevitabili, sebbene potenzialmente contenuti.

Il vero fronte di vulnerabilità per l’Europa resta l’energia: un conflitto protratto nell’area del Golfo può mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas, ostacolando il percorso di rientro dell’inflazione verso il target del 2%.

La combinazione tra tensioni su energia, possibili interruzioni delle rotte marittime e rincari della logistica globale rischia di tradursi in costi di trasporto e produzione più elevati per le imprese europee.

Se queste frizioni dovessero stabilizzarsi, la Bce potrebbe trovarsi costretta, nel 2026, a un nuovo irrigidimento dei tassi dopo la fase di allentamento attesa per il 2025, rendendo più complessa la gestione del binomio inflazione–crescita.

Effetti su mutui, credito e crescita nell’Eurozona

L’aspettativa di tassi Bce più alti nel 2026 si riflette già sulla struttura dei tassi di mercato. Il primo canale è quello dei titoli di Stato: il rialzo dei rendimenti, come nel caso del Btp decennale al 3,6%, aumenta il costo di finanziamento per i governi e orienta al rialzo l’intera curva dei tassi.

Il secondo canale riguarda famiglie e imprese. Se i mercati ritengono che il costo del denaro resterà elevato più a lungo, i mutui a tasso variabile tendono a smettere di scendere, i mutui a tasso fisso diventano meno competitivi e i prestiti al consumo possono tornare a rincarare.

Gli effetti non sono immediati, ma storicamente le attese degli operatori anticipano di mesi le decisioni formali delle banche centrali.

Il terzo canale è la qualità del credito. In presenza di inflazione incerta, crescita anemica e rischio geopolitico elevato, gli istituti tendono a irrigidire i criteri di concessione dei prestiti, soprattutto verso imprese ad alto indebitamento e nuclei familiari con redditi discontinui.

Ciò può tradursi in un ulteriore rallentamento dell’economia reale proprio mentre l’Eurozona cerca di consolidare la ripresa post-stretta monetaria.

Lo scenario dei prossimi mesi dipenderà in larga misura da tre variabili: durata e intensità del conflitto mediorientale, traiettoria dei prezzi energetici e risposta dell’inflazione europea ai nuovi shock di offerta.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo è stato redatto sulla base di una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.