L’adoption dell’AI corre più veloce di ogni rivoluzione tecnologica

Flavio Siano - Contributor - Esperto economia e finanza -

Se la storia dell’innovazione fosse raccontata come una curva, quella dell’intelligenza artificiale sarebbe la più ripida.

Per raggiungere l’80% di adozione, il torchio tipografico ha impiegato secoli, il vapore decenni, l’elettricità e il telefono ancora anni; l’AI generativa, invece, sembra correre a una velocità che comprime il tempo storico in pochi trimestri. Le ricerche più recenti confermano questa sensazione: negli Stati Uniti l’uso dell’AI generativa è salito rapidamente e, in un solo anno, l’adozione complessiva è aumentata di 10 punti percentuali fino al 54,6% tra gli adulti 18-64.



Non si tratta soltanto di una diffusione rapida in senso quantitativo. La differenza rispetto alle tecnologie precedenti è qualitativa. Le piattaforme di AI generativa non richiedono infrastrutture fisiche complesse, non dipendono da reti capillari di distribuzione e non implicano cicli lunghi di sostituzione del capitale. In sostanza, l’adozione avviene per software, tramite interfacce già familiari, dentro strumenti di lavoro già esistenti. È questo che rende l’AI una tecnologia “accelerata”: si innesta nel tessuto produttivo senza aspettare che il mondo venga ricostruito attorno ad essa.

La soglia storica del lavoro intellettuale

La vera discontinuità, però, è un’altra: per la prima volta una tecnologia di largo consumo e uso professionale non colpisce principalmente il lavoro manuale, ma quello cognitivo. In passato, l’automazione ha sostituito soprattutto forza fisica, ripetizione, routine industriale e processi standardizzabili. Le macchine hanno alleggerito l’uomo dalla fatica materiale; oggi l’AI entra invece nei domini della scrittura, dell’analisi, della sintesi, della traduzione, della programmazione e della decisione assistita.

Questo non significa che il lavoro manuale sia sparito dalla mappa dell’automazione, ma che il centro di gravità si è spostato. L’AI è capace di produrre testi, riassumere documenti, elaborare modelli, suggerire strategie, classificare dati e supportare attività tipicamente “di testa”. È proprio qui che la rivoluzione diventa più sensibile per i servizi avanzati, la consulenza, la finanza, il legal, l’assicurativo e l’amministrazione d’impresa.

Perché l’AI si diffonde così in fretta

La rapidità di adozione dell’AI deriva da almeno tre fattori. Il primo è il costo di accesso, molto basso rispetto alle grandi ondate tecnologiche del passato. Il secondo è la facilità d’uso: bastano un prompt, un browser o un’app integrata. Il terzo è l’immediatezza del valore percepito. Se un dipendente può scrivere un memo in meno tempo, sintetizzare una call, preparare un’analisi preliminare o generare una bozza di presentazione in pochi minuti, il beneficio è visibile subito, senza attendere anni di trasformazioni infrastrutturali.

La ricerca del Federal Reserve Bank of St. Louis ha evidenziato che l’AI generativa è stata adottata più rapidamente di PC e internet nella loro fase iniziale, e che la sua diffusione tra gli adulti in età lavorativa ha superato le soglie osservate per tecnologie precedenti a distanza di pochi anni dal lancio. Questo dato è cruciale per chi osserva i mercati: le rivoluzioni tecnologiche non si misurano solo nella loro capacità di creare nuovi prodotti, ma nella velocità con cui cambiano i processi interni delle aziende.

Il punto di rottura per la finanza

Nel settore finanziario l’impatto è già visibile. CFO, team di controllo di gestione, banche, assicurazioni e consulenti stanno usando l’AI per attività che vanno dalla redazione di report alla ricerca, dalla compliance alla modellizzazione, fino all’assistenza clienti. McKinsey ha rilevato che nel 2025 il 44% dei CFO intervistati usa la genAI per più di cinque casi d’uso, contro il 7% dell’anno precedente. Anche i servizi professionali mostrano un’adozione sempre più strutturata, con professionisti che aspettano di integrare la genAI nel lavoro quotidiano entro i prossimi anni.

Per la finanza, questo significa due cose. La prima è maggiore produttività: più output con gli stessi organici, o lo stesso output con meno tempo. La seconda è una ridefinizione del perimetro del valore umano. Se l’AI produce la prima bozza, filtra i dati e prepara l’analisi preliminare, il professionista resta responsabile della validazione, del giudizio, della relazione con il cliente e delle decisioni finali. Ma il confine tra “supporto” e “sostituzione” si fa più sottile, soprattutto nelle attività a basso valore aggiunto o fortemente standardizzate.

Non solo efficienza ma anche sostituzione

È qui che il dibattito si fa meno celebrativo e più concreto. Per anni la narrativa sull’innovazione ha insistito soprattutto sulla produttività, sull’augmentazione e sulla collaborazione uomo-macchina. Oggi però cresce l’evidenza che l’AI possa sostituire una quota rilevante di compiti cognitivi. Studi recenti indicano che, nei servizi finanziari, una parte significativa del lavoro ha alto potenziale di automazione completa o di forte augmentazione. Un’analisi MIT molto discussa ha stimato che l’AI è già in grado di sostituire una quota non trascurabile del lavoro statunitense, soprattutto in ambiti cognitivi, amministrativi e professionali.

Questo non va letto come un destino già scritto, ma come un segnale di mercato. Quando una tecnologia diventa abbastanza buona da svolgere compiti di scrittura, calcolo, revisione e classificazione, il rischio non riguarda solo l’industria manifatturiera, ma i mestieri che si sono sempre considerati “al sicuro” perché basati sull’intelligenza e non sulla forza. Ed è questo il vero cambio di paradigma: l’automazione non sta più solo togliendo peso alle braccia, ma anche alle menti.

Un mercato del lavoro che cambia struttura

L’effetto non sarà uniforme. Alcune professioni verranno potenziate, altre ridimensionate, altre ancora trasformate in modo profondo. Le mansioni ripetitive nelle professioni intellettuali sono le più esposte: redazione di testi standard, analisi documentale, reportistica, customer support, ricerca preliminare, due diligence di primo livello, attività amministrative e parte della compliance.

Al tempo stesso, emergerà una nuova premium per le competenze che l’AI fatica a replicare: interpretazione del contesto, relazione con il cliente, responsabilità decisionale, creatività strategica, negoziazione, pensiero critico e capacità di verificare l’output delle macchine. In altre parole, il lavoro non scompare: si sposta verso ciò che non è facilmente comprimibile in un modello.

La lezione per investitori e imprese

Per investitori e imprese, il messaggio è duplice. Da un lato, l’AI è una piattaforma di crescita straordinaria, destinata a diffondersi con una rapidità che ricorda più un’onda di mercato che un’evoluzione graduale. Dall’altro, la sua adozione impone una riorganizzazione profonda di processi, ruoli, controllo del rischio e formazione. Le aziende che trattano l’AI come un semplice strumento di risparmio potranno guadagnare efficienza nel breve periodo, ma quelle che la integreranno nella struttura decisionale avranno un vantaggio competitivo più duraturo.

La domanda è quali attività verranno ridimensionate, quali ruoli verranno trasformati e quali competenze diventeranno più rare e più preziose. La storia delle tecnologie insegna che le grandi ondate non distruggono soltanto: selezionano, spostano valore e creano nuovi standard. Ma questa volta la selezione colpisce un’area diversa dal passato, perché tocca il lavoro mentale prima ancora di quello manuale.

Il punto, in definitiva, non è se l’intelligenza artificiale sostituirà il lavoro umano in blocco. Il punto è che sta già sostituendo una parte del lavoro intellettuale, e lo sta facendo con una velocità storica che non abbiamo mai visto prima. Se le rivoluzioni industriali del passato hanno moltiplicato la potenza del corpo, questa potrebbe moltiplicare — e in parte delegare — la potenza della mente.

Fonti



• Federal Reserve Bank of St. Louis, The Rapid Adoption of Generative AI, 23 settembre 2024.

• Federal Reserve Bank of St. Louis, The State of Generative AI Adoption in 2025, 13 novembre 2025.

• Thomson Reuters, 2025 Generative AI in Professional Services report.

• McKinsey, How finance teams are putting AI to work today.

• World Economic Forum, Artificial Intelligence in Financial Services 2025.

• BCG, GenAI Tools in Professional Services.

• Weizenbaum Institut, Generative AI and Changes to Knowledge Work.

• MIT / media coverage on AI replacing portions of the U.S. workforce.