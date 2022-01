IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, annuncia le analisi dell’Osservatorio PMI – Equity Capital Markets sulle IPO 2021 su Euronext Growth Milan, ex AIM Italia.

Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting: “I numeri del mercato EGM, ex AIM, con un nuovo record di IPO a 44 ammissioni nell’anno 2021, dimostrano una crescente propensione delle PMI alla quotazione in Borsa, segno di una evoluzione culturale a favore dell’Equity che sta interessando tutti i settori, dalla tecnologia all’industria, alla finanza, ai servizi. Le caratteristiche del listino, calibrate sulle esigenze delle aziende di dimensione medio-piccola, la crescente attenzione dei fondi PIR compliant alle small cap e il credito di imposta sui costi di quotazione hanno accelerato lo sviluppo del mercato negli ultimi 5 anni: 44 IPO nel corso del 2021 (più del doppio rispetto alle 21 IPO del 2020) portano le società quotate a 174, un numero in crescita del 126% rispetto alle 77 del 31 dicembre 2016. Anche la dimensione del mercato in termini di capitalizzazione è significativamente migliorata: 11,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2021, quadruplicata rispetto ai 2,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2016. La performance media del +18% delle IPO 2021 è segno del forte apprezzamento degli investitori per i modelli di business innovativi e i progetti strategici presentati. Il governo, attraverso lo stanziamento nella finanziaria 2022 di 5 milioni di euro che consentirà il finanziamento di almeno 25 IPO, permetterà al nostro Paese di giocare un ruolo di rilievo nel sostegno alla finanza per le PMI, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di capitali growth. Dopo un 2021 che ha segnato il record di ammissioni dalla nascita del mercato, il nostro ufficio studi stima per il prossimo triennio una significativa crescita con una pipeline di aziende appartenenti a settori tradizionali quali l’industriale e la finanza e innovativi come la medicina alternativa e le tecnologie applicate alla sostenibilità.”

2021 Euronext Growth Milan Statistiche

Euronext Growth Milan registra nel 2021 il record nella storia del mercato con 44 IPO, tra cui 2 SPAC. La raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, è pari a 837,3 milioni di euro, di cui 358,0 milioni di euro raccolti dalle SPAC Revo e Industrial Stars of Italy 4. La raccolta in aumento di capitale (OPS) è pari a 750,0 milioni di euro (90% del totale).

Al netto delle SPAC, l’identikit della società quotata nel 2021 presenta i seguenti dati medi in IPO:

Flottante pari al 24%,

Capitalizzazione media pari a 47 milioni di euro,

Raccolta media pari a 11,4 milioni di euro.

In particolare, sono approdate sul listino dedicato alla crescita delle PMI: 4AIM Sicaf Comparto 2 Crowdfunding, A.B.P. Nocivelli, Acquazzurra, Ala, Alfonsino, Almawave, Aton Green Storage, Casasold, Cofle, Compagnia dei Caraibi, Datrix, Defence Tech Holding, Destination Italia, Directa SIM, Estrima, Finanza.tech, G Rent, Giglio.com, Homizy, IDNTT, Industrial Stars of Italy 4, Intermonte Partners SIM, International Care Company, ISCC Fintech, Jonix, Lindbergh, Medica, MeglioQuesto, Nice Footwear, Nusco, Omer, Premia Finance, Racing Force, Reevo, Revo, S.I.F. Italia, Sababa Security, Soluzione Tasse, Spindox, Star7, Svas Biosana, Take Off, Ulisse Biomed, Vantea Smart.

Il 2021 ha inoltre registrato il passaggio da Euronext Growth Milan al Segmento STAR di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Antares Vision e Abitare In.

L’analisi della composizione settoriale evidenzia la prevalenza di 4 settori: Tecnologia con 11 IPO (25%), Servizi (20%), Finanza (18%) e Industria (16%). La raccolta si concentra prevalentemente nei settori Finanza (51%) Tecnologia (16%) e Industria (12%).

Analizzando la composizione regionale delle IPO 2021 emerge che le nuove quotate provengono da 10 Regioni: prima la Lombardia con il 41% delle quotazioni, seguono Piemonte e Lazio (entrambe 11%) e Veneto e Campania (entrambe 9%). EGM registra inoltre la quotazione di 1 società estera, IDNTT, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel con sede a Balerna (Svizzera). In termini di raccolta di capitali ai primi posti troviamo Veneto (28%), Piemonte (22%) e Lombardia (21%).

Di seguito l’elenco delle IPO 2021:

Il mercato Euronext Growth Milan al 31 dicembre 2021

Secondo le analisi dell’Osservatorio PMI, al 31 dicembre 2021 il mercato Euronext Growth Milan conta 174 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a 11,5 miliardi di euro.

Euronext Growth Milan si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto oltre 230 società (compresi passaggi su MTA e delisting) e la raccolta in IPO è stata pari a oltre 4,7 miliardi di euro.

Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e del credito di imposta sui costi di IPO (CDI): +126% in termini di società quotate rispetto al 31 dicembre 2016, +296% in termini di capitalizzazione rispetto al 31 dicembre 2016.

EGM si è evoluto incrementando l’eterogeneità settoriale e territoriale delle PMI. In termini di società quotate:

i settori più rappresentati sono Tecnologia (21%), Industria (17%), Servizi (14%) e Finanza (13%);

le regioni più rappresentate sono Lombardia (35%), Lazio (13%) ed Emilia Romagna (11%).

Il FTSE Italia Growth registra nel 2021 una performance pari a +57,4%, sovraperformando tutti gli altri indici italiani: FTSE Italia Small Cap (+50,8%), FTSE Italia STAR (+44,7%), FTSE Italia MID Cap (+30,8%), FTSE MIB (+23,0%).

Prorogato il credito di imposta sui costi di quotazione (Bonus IPO)

Il Credito di Imposta sui costi di quotazione (Bonus IPO) è stato prorogato per un ulteriore anno: la misura, che agevola l’accesso delle PMI al mercato dei capitali, vede lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro per le imprese che verranno ammesse a quotazione entro il 31 dicembre 2022.

Il Bonus IPO prevede che tutte le PMI italiane secondo la definizione dell’Unione Europea, che si quotano in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione come Euronext Growth Milan, possano avere accesso ad un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 200.000 euro.