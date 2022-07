ITS ITALY –

BORGHI D’ITALIA: CRESCONO INVESTIMENTO E TURISMO

di Luisa Melzi d’Eril – Trendiest Media Agenzia di stampa –

Assumono un nuovo ruolo i piccoli borghi nel futuro del nostro Paese: oggi sono al centro dell’attenzione la rigenerazione urbana promossa anche nel PNRR e l’attrattività turistica e immobiliare dei piccoli centri storici italiani nel post-Covid.

Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha un occhio di riguardo per i piccoli centri abitati di particolare interesse culturale: sempre più turisti li prendono in considerazione, ma la grande novità sta nel fatto che aumentano i residenti, attratti dallo smart working, dal nomadismo digitale e dalle vacanze in casa. Molti privati scelgono località isolate e lontane dalle grandi città, dove, secondo i dati Airbnb, le prenotazioni di viaggi sono scese dal 27% del primo trimestre del 2019 al 17% del medesimo periodo del 2022, a favore di mete minori.

L’evento promosso da ITS ITALY

L’evento sulla rivitalizzazione dei borghi italiani, che si è tenuto in presenza a Milano nella suggestiva cornice de Le Village by Crédite Agricole, ha visto la partecipazione di Sebastiano Missineo, Advisory Board Member di ITS ITALY; Matthew Jackson, Publisher & Managing Director di APL Media (Nat Geo Traveller, NGT Food, Travel Media Awards); Giacomo Trovato, Country manager di Airbnb Italia; Maurizio Monteverdi, Ceo di Morning Capital; Danilo Broggi, senior advisor di EOS Investment e Real Asset Partner e Fabio Allegreni, Business Strategy di ITS Lending e consulente in strumenti di finanza complementare.

La conferenza ha messo in luce un fenomeno che può aprire nuove possibilità d’investimento e di affluenza turistica. Il mondo dopo la pandemia è cambiato. I lavoratori sono riluttanti a tornare alle condizioni di lavoro pre-covid e hanno riconsiderato gli equilibri della propria giornata preferendo lo smart working e il nomadismo digitale secondo quanto ha affermato Danilo Broggi.

I borghi italiani

I borghi italiani sembrano essere diventati la meta privilegiata per questo cambiamento: numerosi sono i professionisti, anche stranieri, disposti a vivere temporaneamente in una piccola realtà italiana (nella foto: Mussomeli, nel cuore della Sicilia).

Nell’ultimo trimestre del 2021 le prenotazioni su Airbnb nei borghi sono state doppie rispetto al resto delle destinazioni. Si tratta di “un’opportunità concreta e tangibile per rivitalizzare intere comunità” ha dichiarato Giacomo Trovato, e per differenziare i flussi di turismo, troppo concentrati nelle grandi città come Milano, Roma e Venezia. Un turismo non più “mordi e fuggi” ma stanziale, che necessita di infrastrutture adatte per soddisfare la crescente domanda.

A questo proposito il Ministero della cultura ha stanziato oltre un miliardo di euro con i progetti per il rilancio previsto dal PNRR. 229 borghi riceveranno circa 1,65 milioni di euro ciascuno. L’obiettivo è la rivitalizzazione sociale ed economica, il rilancio occupazionale e il contrasto allo spopolamento.

Per gli investitori esteri i borghi italiani sono un’attrattiva; per Danilo Broggi quello che li trattiene, però, sono i rischi dell’investimento non calcolabili per mancanza di dati e per la burocrazia italiana.

ITS Italy

Importante in questo contesto il ruolo di ITS Italy, azienda nata nel 2020 per promuovere investimenti sul territorio: first mover in questo campo, si è assunta il rischio di investire nella riqualifica collaborando con i sindaci dei piccoli Comuni.

La nuova piattaforma consente ai membri registrati di esplorare le proprietà proposte, fare la loro scelta, personalizzarle e persino completare l’acquisto da remoto. Per i clienti stranieri assume ancora maggiore importanza il fatto che il processo di acquisto sia stato ingegnerizzato in modo che sia pre-autorizzato e monitorato dalle autorità locali, certificato da professionisti con sede in Gran Bretagna e già integrato con soluzioni a budget fisso e garantito.

Crowdfunding immobiliare con ITS Lending

“Il crowdfunding immobiliare sta vivendo un momento di grande sviluppo in Italia con 100 milioni raccolti nel 2021 per oltre 270 progetti” ha affermato Fabio Allegreni (nella foto). “ITS Lending è l’unica piattaforma focalizzata esclusivamente su operazioni immobiliari nei borghi storici italiani e consente dunque a tutti di partecipare alla loro rivitalizzazione. La durata dei prestiti è molto breve, in media 7 mesi, con un tasso medio su base annua del 9%, un approccio che, tra l’altro, consente una rotazione elevata degli investimenti”.

Grazie a ITS Lending, piattaforma di crowdfunding immobiliare di ITS Italy, chiunque può investire, anche a partire da una cifra minima (100 euro), per finanziare la ristrutturazione di immobili, contribuendo a rivitalizzare i borghi antichi. È un’opportunità democratica e un investimento totalmente sicuro; la piattaforma, infatti, presenta solo progetti che abbiano già individuato un compratore finale. L’iniziativa ha avuto un immediato successo; sono già stati siglati accordi con oltre 50 Comuni italiani in 14 Regioni.

ITS Lending ha chiuso il primo semestre dell’anno con 14 campagne finanziate (15 dal lancio, nel novembre 2021), per una raccolta complessiva di 700mila euro, e tre prestiti già rimborsati per un totale di oltre 103 mila inclusi gli interessi. Gli investitori sono stati in media 24 per operazione immobiliare, cui hanno contribuito con un investimento medio di 2mila euro. Il tasso medio lordo su base annua dei prestiti offerti è del 9,3%, per una durata media di sette mesi.

Foto di copertina credits flo-p-pUor_oQHEG4-unsplash