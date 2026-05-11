Audi Q6 e-tron S line: il nuovo SUV elettrico che segna una svolta per Ingolstadt (23/30)

Flavio Siano - Contributor - Esperto economia e finanza -

L’Audi Q6 e-tron non è soltanto un nuovo ingresso nella gamma dei quattro anelli: è il primo modello completamente inedito arrivato da Ingolstadt dopo la Q4 e-tron e, soprattutto, la prima vettura costruita sulla nuova piattaforma PPE sviluppata insieme a Porsche. L’abbiamo provata sulle colline della Svizzera Italiana.

Una base tecnica destinata a diventare il punto di partenza per diversi modelli futuri, tra cui Porsche Macan Electric, Audi A6 e-tron e una serie di auto ancora non annunciate. In questo senso, il Q6 porta con sé una responsabilità enorme: rappresenta il manifesto tecnico e stilistico di una fase del tutto nuova per Audi.

Nel posizionamento di gamma, il nome dice già molto. Il Q6 si colloca infatti nel cuore dell’offerta Audi ed è, di fatto, l’equivalente elettrico dell’attuale Q5. La casa tedesca, negli ultimi anni, ha complicato non poco la lettura della propria gamma con la logica dei numeri riservati ai modelli elettrici e termici, ma qui il messaggio è chiaro: il Q6 è il SUV medio della nuova era a batteria, e da lui dipenderà anche il giudizio sull’intera generazione di prodotti che seguiranno.

Linea (9/10)

Dal punto di vista estetico, il Q6 introduce un linguaggio nuovo per Audi, più scolpito e meno convenzionale, soprattutto nella parte anteriore. Il single frame resta, perché è difficile immaginare un’Audi senza di esso, ma viene reinterpretato in modo più discreto: chiuso, integrato nella carrozzeria e quasi assorbito nella superficie. Anche i fari sdoppiati e la barra luminosa posteriore seguono una tendenza ormai diffusa, ma senza l’effetto di un semplice esercizio di stile.

Di profilo, il lavoro su spalle e passaruota richiama in modo abbastanza evidente la tradizione Audi più muscolare, con un richiamo alle bombature della Quattro degli anni Ottanta. Il nero nella parte bassa della fiancata, invece, sottolinea la presenza della batteria e spezza visivamente il corpo vettura. La vista tre quarti posteriore è probabilmente l’angolazione più riuscita: trasmette un equilibrio molto convincente tra solidità e slancio, e nelle altre foto si rivela una delle prospettive più belle dell’intera macchina. Nel sistema LMF, la Q6 e-tron ottiene quindi un 9 su 10 alla voce Linea.

Motore (7/10)

Sotto il profilo tecnico, il Q6 e-tron si affida a una meccanica completamente nuova e a un’architettura elettrica da 800 Volt, soluzione che consente ricariche più rapide e una gestione dell’energia più efficiente. La piattaforma PPE è stata pensata per i modelli più evoluti del gruppo e introduce nuovi motori modulari, più compatti ed efficienti, con avvolgimenti più stretti, raffreddamento a olio diretto e materiali riprogettati per migliorare densità di potenza e rendimento complessivo.

Il motore principale, montato posteriormente, è un classico sincronico a magneti permanenti; sulle varianti Quattro e SQ6 arriva davanti un secondo motore asincrono, scelto perché, quando non serve, può girare quasi libero riducendo le perdite. Sulla carta è una soluzione raffinata, e infatti il sistema nel complesso mostra una buona efficienza generale.

Detto questo, l’accelerazione non convince fino in fondo. La spinta è fluida, la progressione è lineare e nella guida quotidiana la sostanza non manca mai, ma al primo affondo sull’acceleratore resta una sensazione leggermente meno brillante di quanto ci si aspetterebbe da un modello così importante. Più convincente, invece, la frenata: molto potente, solida e capace di restituire una risposta immediata e rassicurante anche quando il ritmo aumenta. Nel complesso, il comparto motore merita un 7 su 10.

Feeling (7/10)

L’abitacolo segna una rottura netta rispetto alle Audi di precedente generazione. I pulsanti fisici sono quasi scomparsi e anche lo schermo inferiore dedicato alla climatizzazione del Q8 e-tron è stato eliminato. Al suo posto c’è un grande pannello curvo, formato dal quadro strumenti da 11,9 pollici e dal display centrale da 14,5 pollici, con l’eventuale aggiunta di uno schermo per il passeggero. È una soluzione scenografica, ma non necessariamente un passo avanti sul piano dell’usabilità o del fascino.

La qualità percepita non convince del tutto. L’impostazione generale appare più anonima del previsto, con una plancia dominata dagli schermi e materiali che non sempre restituiscono l’idea di un prodotto davvero superiore. Le superfici rigide e lucide sono troppe, mentre la console centrale in nero lucido si sporca facilmente e ospita pochi comandi, tra cui i selettori della marcia, della stabilità e l’avviamento

A bordo, l’Alcantara negli interni fa una certa scena, ma mi sarei aspettato una qualità migliore, soprattutto considerando il posizionamento della vettura. In compenso, la posizione di guida è molto regolabile, i sedili sono eccellenti e, una volta trovata la configurazione giusta, ci si sente subito a proprio agio. Il problema è che il Q6 trasmette inizialmente una certa massa e una sensazione di ingombro, quindi serve un po’ di tempo per entrare davvero in sintonia con lui. Anche in questo caso, il giudizio sul feeling complessivo è un 7 su 10.

Sintesi LMF: 23/30



Unendo i tre fattori, la Audi Q6 e-tron si colloca con un 23 su 30 nel sistema di valutazione L‑M‑F Motori:

Linea (L): 9/10 – design molto riuscito, scultoreo e coerente, con una forte presenza visiva e un’ottima proiezione tre quarti posteriore.

Motore (M): 7/10 – powertrain efficiente e tecnico, con frenata molto potente ma un’accelerazione un po’ deludente rispetto alle aspettative.

Feeling (F): 7/10 – abitacolo moderno e digitale, con qualche passo indietro in termini di materiali e un Alcantara che non convince del tutto, ma con una posizione di guida e comfort comunque di buon livello.