Sembrerebbero esserci pochi dubbi sul fatto che il Federal Open Market Committee (FOMC) aumenterà i tassi di interesse dello 0,25% la prossima settimana, portandoli al 5,00-5,25%. Sulla base dei futures, il 93% degli investitori si aspetta questo risultato. Ciò rappresenterebbe una continuazione della politica della Fed di marzo, con un rialzo dei tassi dello 0,25%, che a sua volta era una continuazione della politica della riunione di febbraio. Tuttavia, il futuro è più incerto. Prima della riunione di dicembre 2022, la Fed ha aumentato i tassi a breve termine a un ritmo senza precedenti. In seguito, ha deciso di rallentare il processo di inasprimento, inizialmente perché l’inflazione mostrava segni di regresso, ma più recentemente a causa delle tensioni bancarie.

Prevediamo inoltre che la Fed continuerà la stretta quantitativa al ritmo attuale. Non crediamo nemmeno che sia imminente un ritocco tecnico alle operazioni di pronti contro termine overnight della Fed. Questo strumento sta contribuendo a portare la liquidità necessaria al settore finanziario.

La maggior parte degli analisti si aspetta che la Fed abbandoni il riferimento a “un’ulteriore stretta politica” nella dichiarazione successiva alla riunione, per segnalare che il ciclo di inasprimento della Fed potrebbe essere giunto al termine. Uno scenario che ha senso per quattro motivi:

Il picco dell’inflazione è innegabilmente alle spalle

Ci sono i primi segnali che il mercato del lavoro sia meno rigido. Scommettiamo che il FOMC vorrà evitare di inasprire troppo la politica monetaria in un momento in cui lo stress bancario rimane un problema chiave per la maggior parte delle banche regionali

La Fed dovrà tagliare i tassi entro la fine dell’anno, perché potremmo vedere segnali di recessione

Gli operatori prevedono un primo allentamento alla riunione del FOMC del 1° novembre. Naturalmente questa previsione può cambiare a seconda dell’evoluzione dell’economia. Gli analisti di iBanFirst stimano quanto segue:

In primo luogo, negli Stati Uniti si verificherà una lieve recessione nel secondo semestre del 2023

In secondo luogo, il primo taglio dei tassi avverrà molto presto dopo questo calo economico e occupazionale

Dal punto di vista del mercato, anche una lieve recessione comporta un periodo difficile per gli asset rischiosi, in particolare per le azioni. Non siamo convinti che gli utili di FAANG siano aciclici, ad esempio. Questo potrebbe spingere gli investitori a cercare un rifugio sicuro e la reazione del mercato sarà probabilmente positiva per il dollaro USA. L’analisi ciclica tradizionale non funziona, come abbiamo visto di recente. La maggior parte delle economie sviluppate sta affrontando forti correnti trasversali. Inoltre, i prezzi di mercato sembrano scollegati, il che è più vero per le azioni/obbligazioni che per il mercato valutario, tuttavia.

L’attuale propensione al rischio dei mercati finanziari (con azioni alle stelle e dollaro debole) è l’unica cosa tipica che accade prima di una recessione. Molto spesso, la propensione al rischio aumenta in vista di una pausa della Fed. Ma la propensione al rischio si trasformerà probabilmente in avversione al rischio quando l’occupazione statunitense si contrarrà, ovvero quando la Fed inizierà a tagliare.

A volte, dopo il primo taglio della Fed, si assiste anche a un breve rally della propensione al rischio (la narrativa è fondamentalmente che la Fed ci salverà). Poi entra in gioco la riflessività. L’ampia perdita di posti di lavoro porterà una riflessione macro e ci si chiederà se i tagli della Fed saranno sufficienti a rompere questa dinamica. Ma ci vorrà del tempo prima che ciò accada. La tempistica è probabilmente intorno alla fine di quest’anno o all’inizio del 2024.

Nel frattempo, le attuali dinamiche di mercato rimarranno probabilmente intatte, con una forte propensione al rischio e una tendenza al ribasso del dollaro USA. Per questo motivo riteniamo che la coppia EUR/USD possa ancora salire fino a 1,15 quest’anno prima che la Fed decida di intervenire. Attualmente l’euro si aggira intorno a 1,10, un valore piuttosto debole su base storica. Ma non è così lontano dal suo massimo storico basato su una base ponderata per gli scambi – che è fondamentalmente il linguaggio degli economisti per il tasso di cambio effettivo.

A nostro avviso, lo slancio positivo continuerà nel breve e medio termine.