Realizzato da Carlo Alberto Mari e Guido Alberto Rossi, è una raccolta di 14 storie fantastiche, illustrate da foto generate da computer con software A.I (formato A4, 100 pagine con 61 foto)

Lo scopo di questo volume è di raccogliere fondi per la Onlus milanese Pane Quotidiano, che l’anno scorso ha distribuito oltre un milione e trecentomila pasti.

L’edizione cartacea non è in commercio ma acquistabile direttamente dalla home page del sito di Pane Quotidiano: https://panequotidiano.eu/

Pane Quotidiano ONLUS è un’organizzazione laica, apolitica e no profit, fondata a Milano nel 1898. Il suo obiettivo è quello di assicurare generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno; ogni giorno, gratuitamente: alle fasce più povere della popolazione e a chiunque versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione.

“L’idea, semplice ma rivoluzionaria, che ha animato la nostra Associazione sin dalla sua nascita, è che il pane non debba mai mancare a nessuno e pertanto la sua distribuzione gratuita non sia un atto di carità ma il gesto che realizza quest’idea. Da allora portiamo avanti questo impegno e abbiamo provveduto ad integrare all’interno della nostra distribuzione anche altri alimenti, come latte, yogurt, formaggi, salumi, pasta, riso, frutta, verdura e dolciumi.

Nelle nostre due sedi milanesi di Viale Toscana 28 e Viale Monza 335, grazie al preziosissimo contributo dei Volontari, al sostegno di importanti Aziende alimentari che ci donano i loro prodotti ed alla generosità di tanti Donatori, riusciamo ad elargire le razioni alimentari a chi ne ha bisogno, senza alcun tipo di distinzione e nel pieno rispetto del nostro secolare motto, allora concepito per la tutela e salvaguardia della dignità dei nostri ospiti”.

Guido Alberto Rossi, socio del Rotary Club Milano Villoresi

Guido Alberto Rossi, milanese, rotariano, classe 1949, inizia giovanissimo la professione di fotografo. Il primo servizio fotografico pubblicato è del 1966 su Sport Illustrato, settimanale della Gazzetta dello Sport. Ha girato per il mondo sempre con la macchina al collo passando dai reportage di sport a quelli di guerra.

Grande appassionato della natura, negli ultimi anni si è dedicato principalmente alla fotografia aerea. Ha lavorato per le maggiori riviste ed editori internazionali con un attivo di 36 libri fotografici pubblicati, tra cui “L’Acqua Vista dal Cielo” fotografando da aerei ed elicotteri i mari e i corsi d’acqua dei cinque continenti.

Sul sito www.guidoalbertorossi.com è disponibile un catalogo di oltre 40.000 fotografie, scattate dal 1966 a oggi. In prevalenza etniche e geografiche, le immagini sono un insieme di scansioni di vecchie foto di reportage – da poter considerare come foto storiche –, fotografie aeree interessanti e di difficile rifacimento scattate durante viaggi in località geografiche remote e le ultime immagini scattate nell’anno in corso.

Free Photos per il progetto del Rotary “End Polio Now”

Circa 6.000 fotografie denominate Free Photos possono essere scaricate gratuitamente in A4 per qualsiasi utilizzo, sia commerciale che privato. La possibilità di utilizzarle gratuitamente è affiancata da una buona azione: un contributo alla lotta contro la poliomielite del progetto del Rotary Club End Polio Now.

La polio, o poliomielite, è una malattia paralizzante e potenzialmente può portare al decesso, che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni. Il virus viene trasmesso da una persona all’altra, di solito attraverso l’acqua contaminata. Può attaccare il sistema nervoso.