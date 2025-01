Punto CER, una crescita straordinaria nel 2024 e nuovi obiettivi ambiziosi per il 2025 nel settore delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Punto CER il primo portale italiano dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ai gruppi di Autoconsumo Collettivo, ha registrato nel 2024 una crescita straordinaria, con oltre 180 nuovi CER Services e più di 30 CER Point attivati rispetto all’anno precedente. Questo traguardo rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro energetico più sostenibile e condiviso, confermando Punto CER come riferimento imprescindibile nel panorama energetico nazionale.

“La nostra missione è rendere accessibile a tutti le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili, semplificando il processo di adesione e garantendo supporto tecnico e informativo ad ogni livello”, afferma Antonio Meotto Pompilio, fondatore di Punto CER. “Il 2024 è stato un anno di svolta per noi: abbiamo dimostrato che la transizione energetica non è solo un obiettivo, ma una realtà tangibile quando si lavora insieme verso una visione comune”.

Con il 2025 all’orizzonte, Punto CER punta a superare i 500 CER Services e ad espandere ulteriormente la sua rete di punti vendita, con l’obiettivo di sviluppare oltre 250 CER Point attivi entro la fine dell’anno. Questi ambiziosi traguardi riflettono l’impegno costante dell’azienda nel promuovere modelli di autoconsumo energetico che non solo riducono le emissioni di CO₂, ma favoriscono anche un’economia locale più forte e coesa.

Il tema della sostenibilità energetica trova una cornice normativa e strategica direttiva “Case Green”, che impone di migliorare l’efficienza energetica di abitazioni e strutture pubbliche. E Punto CER diventa così il partner ideale per guidare cittadini, enti locali e imprese, fornendo supporto personalizzato e accesso a risorse aggiornate sugli incentivi disponibili. Attraverso la sua piattaforma, Punto CER diffonde informazioni pratiche e organizza eventi divulgativi per sensibilizzare la comunità sugli strumenti finanziari e tecnologici necessari per realizzare progetti sostenibili.

“Informare è il primo passo verso il cambiamento”, sottolinea Meotto Pompilio. “Con Punto CER vogliamo non solo aggregare partner attraverso la rete dei CER Services, ma anche educare e ispirare le persone a diventare parte attiva di una rivoluzione energetica che ha un impatto diretto sulle loro vite e sul loro territorio”.

I CER Services rappresentano il cuore pulsante della strategia di Punto CER: una rete di professionisti e consulenti che offrono competenze specifiche per la progettazione, la realizzazione e la gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili. Grazie a questi servizi, le CER non sono solo una risposta alle esigenze ambientali, ma diventano anche un modello di innovazione economica e sociale. Parallelamente, i CER Point, diffusi capillarmente sul territorio, fungono da sportelli informativi e di supporto operativo per chiunque desideri entrare a far parte di una CER o avviarne una.

La visione di Punto CER va oltre la semplice diffusione di energia rinnovabile. L’azienda promuove attivamente la creazione di sinergie tra attori locali, incentivando collaborazioni tra istituzioni pubbliche e private per massimizzare i benefici economici, ambientali e sociali. Questo approccio integrato rende Punto CER un partner strategico per enti locali e aziende interessati a progetti di transizione energetica.

Il 2024 ha segnato una tappa fondamentale nella crescita dell’azienda, ma è solo l’inizio di un percorso che punta a ridefinire il rapporto tra cittadini, energia e territorio. Con la combinazione di innovazione tecnologica, competenza professionale e una rete di partner in continua espansione, Punto CER si conferma leader nel settore delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia. https://puntocer.it/