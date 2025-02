Giornale Radio offre la possibilità di un ascolto ibrido e il più possibile sostenibile, in quanto è presente su molteplici piattaforme di distribuzione della trasmissione radio. Il flusso di “Giornale Radio, la radio libera di informare” e delle due radio tematiche si possono ascoltare in streaming sul sito e sull’App, disponibile per Android e IOS. Giornale Radio TV è disponibile anche su Samsung TV Plus (Canale 4310). L’ascolto è possibile anche attraverso l’Alexa, sulla Smart TV dei sistemi Android e su SKY, canale 756.