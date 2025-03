Dopo il successo dell’edizione del 2023, con oltre 30mila visitatori e un impegno crescente verso la sostenibilità, FUTURA Expo è alla sua terza edizione. L’evento, promosso dalla Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia, e appoggiato da A2A, Confindustria Brescia, Fondazione Una e Feralpi, si svolge dal 7 al 9 marzo 2025 al Brixia Forum di Brescia.

Questa terza edizione sarà caratterizzata dal concept “Voglia di Futuro”, promuovendo ottimismo e positività come motori del cambiamento. Con una partecipazione nazionale sempre più forte, l’evento apre le sue porte a tutte le aziende che desiderano condividere la loro visione di futuro.

Le tematiche

Imprese, giovani e territorio come protagonisti attivi e Brescia capitale nazionale della sostenibilità. Particolare attenzione è dedicata ai giovani, veri protagonisti con iniziative come la collaborazione con Music Innovation Hub per formare giovani leader della sostenibilità attraverso la musica. Ma non solo. Forte anche il sostegno delle istituzioni. L’evento si riconferma carbon neutral anche per questa edizione con un nuovo sorprendente allestimento che si ispira a Brescia e alla Vittoria Alata.

Per la sindaca di Brescia Laura Castelletti “il territorio deve fare sistema sull’hub innovativo della sostenibilità”.