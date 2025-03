Il rapido scioglimento dei ghiacciai —

I ghiacciai italiani stanno subendo un rapido e preoccupante ritiro a causa del cambiamento climatico. Secondo recenti rapporti, la superficie glaciale delle Alpi italiane si è ridotta del 60% negli ultimi 150 anni.

In Trentino, attualmente ci sono circa 30 chilometri quadrati di superficie glaciale, distribuiti su circa 140 corpi glaciali. Tuttavia, le previsioni indicano che, continuando l’attuale tendenza al riscaldamento, questi ghiacciai potrebbero scomparire entro la fine del secolo. Il ghiacciaio della Marmolada, il più grande delle Dolomiti, ha perso oltre l’80% del suo volume negli ultimi 72 anni e gli scienziati italiani avvertono che potrebbe scomparire entro il 2040.

“Le Alpi sono un luogo fondamentale a livello nazionale ed europeo, ma sono anche sempre più fragili a causa della crisi climatica che avanza” dichiara Vanda Bonardo responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia.

“I dati glaciologici sulla Marmolada rendono questo ghiacciaio emblematico per la sofferenza di tutti i ghiacciai alpini – dichiarano Valter Maggi e Marco Giardino, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Glaciologico Italiano – Si tratta di un corpo glaciale scarsamente alimentato che soffre a causa della pressione climatica e antropica. Le trasformazioni ambientali si stanno ripercuotendo su questo ambiente glaciale e dobbiamo tenerne conto sia per i ghiacciai sia per le aree circostanti”.

Perfino l’autorevole quotidiano inglese The Guardian ha parlato di questo rapido scioglimento dei ghiacciai in Europa e delle conseguenze significative, tra cui la perdita di riserve idriche vitali, l’aumento del rischio di frane e valanghe e l’impatto negativo sugli ecosistemi montani. Raccomanda di adottare misure urgenti per mitigare il cambiamento climatico e proteggere questi preziosi ambienti naturali. Non solo, ma ha descritto esplicitamente la situazione della nostra Marmolada, cui abbiamo accennato qui sopra.

The Guardian: “In 2022, the collapse of a glacier on the Marmolada mountain, which sent an avalanche of ice, snow and rocks down the slope, killed 11 people. Owing to the melting of the glacier, tonnes of waste of all kinds have emerged in the area, including perfectly preserved weapons, sledges, letters, diaries and the bodies of soldiers who fought in the so-called white war, the fighting in the Alps of the Lombardy region of Italy and the Dolomites in Trentino Alto-Adige during the first world war. The Alps are a fundamental place at the national and European level, but they are becoming increasingly fragile due to the advancing climate emergency,” Vanda Bonardo, national Alpine coordinator of Legambiente and president of Cipra, said. “The glacier of Marmolada is an important example.”