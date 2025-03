Recentemente, alcune regioni italiane hanno introdotto misure di previdenza regionale per supportare le fasce più vulnerabili della popolazione. In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno avviato iniziative specifiche in tal senso.

Provincia autonoma di Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano offre diverse misure di sostegno previdenziale. Tra queste, vi è un contributo destinato alle persone casalinghe per sostenere i versamenti effettuati in una forma di previdenza complementare. Inoltre, è prevista una pensione regionale di vecchiaia per le casalinghe che non possono costituirsi una pensione a causa della mancanza di contributi previdenziali. Questa pensione si matura al raggiungimento dei 65 anni.

Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha introdotto un sussidio economico annuale rivolto ai titolari di pensioni erogate dall’INPS di importo inferiore o pari al trattamento minimo, nonché ai percettori di pensioni sociali, assegni sociali o pensioni di inabilità per invalidi civili. I requisiti per beneficiare di questo sussidio includono la residenza nella regione e un indicatore ISEE in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro.

Inoltre, la regione sostiene la previdenza complementare per i figli minori. I genitori titolari di una Carta famiglia attiva, con un ISEE non superiore a 35.000 euro, possono richiedere un contributo per i versamenti effettuati in fondi di previdenza complementare intestati ai figli minori, a condizione che tali versamenti siano stati di almeno 300 euro nell’anno precedente per ciascun figlio.

Queste iniziative rappresentano un passo significativo verso una maggiore attenzione alle esigenze previdenziali a livello locale, offrendo supporto economico aggiuntivo alle categorie più fragili della popolazione.