Confartigianato: l’arcivescovo di Milano Mons. Delpini in visita a Monza. Lavoro, comunità e responsabilità sociale

L’arcivescovo di Milano incontra imprese e artigiani di Confartigianato Milano, Monza e Brianza: al centro dignità del lavoro e coesione territoriale

L’intervento di Mons. Mario Delpini presso Confartigianato Milano Monza e Brianza si inserisce in un dialogo sempre più strutturato tra mondo ecclesiale e tessuto produttivo locale. Un confronto che, soprattutto in Lombardia, assume un valore particolare, considerando il ruolo centrale delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nell’economia del territorio.

Al centro dell’incontro non c’è solo l’economia in senso stretto, ma una visione più ampia del lavoro come dimensione umana e sociale. Delpini ha spesso richiamato, in occasioni simili, il concetto di lavoro come strumento di dignità, partecipazione e costruzione della comunità, sottolineando come l’attività imprenditoriale non possa essere ridotta esclusivamente a logiche di profitto.

Il presidente di Confartigianato, Giovanni Mantegazza, ha dichiarato: “Abbiamo avuto l’onore di ospitare nella nostra sede di apaconfartigianato l’Arcivescovo Mons. Delpini per un momento di dialogo, riflessione e condivisione dedicato ai valori del lavoro, della comunità e dell’impegno quotidiano delle nostre imprese. Un’occasione, costruita insieme agli amici di ACAI Milano Monza e Brianza, per rafforzare il legame tra territorio, istituzioni e mondo artigiano, guardando insieme al futuro con responsabilità e speranza”.

Responsabilità condivisa tra imprenditori, istituzioni e corpi intermedi

Il contesto in cui si inserisce questo intervento è complesso: le imprese artigiane affrontano trasformazioni legate alla digitalizzazione, alla transizione energetica e alle difficoltà nel reperire manodopera qualificata. In questo scenario, il richiamo a una responsabilità condivisa tra imprenditori, istituzioni e corpi intermedi diventa un elemento centrale del discorso.

Confartigianato rappresenta infatti una rete capillare di imprese che non sono solo attori economici, ma anche presidi sociali nei territori. Il dialogo con la Chiesa ambrosiana rafforza questa dimensione, mettendo in evidenza il legame tra sviluppo economico e coesione sociale. Il messaggio implicito è che la crescita non può essere sostenibile se non tiene conto delle persone, delle relazioni e della qualità del lavoro.

Una valenza simbolica

L’incontro assume quindi anche una valenza simbolica: da un lato il mondo produttivo, alle prese con sfide concrete e quotidiane; dall’altro un’istituzione che richiama valori di lungo periodo, come solidarietà, giustizia e attenzione ai più fragili. Il punto di convergenza è la necessità di costruire un modello di sviluppo che tenga insieme efficienza economica e responsabilità sociale.

In definitiva, la presenza dell’arcivescovo Delpini a Confartigianato non è un evento isolato, ma parte di un percorso più ampio che vede sempre più spesso mondi diversi confrontarsi su temi comuni. Il lavoro, in questa prospettiva, torna a essere non solo un fattore produttivo, ma un elemento chiave per interpretare il futuro delle comunità locali.