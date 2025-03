“TEF – Taranto Eco Forum” rappresenta un’importante occasione per approfondire i temi legati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e alla transizione energetica, con un focus particolare su decarbonizzazione, bonifiche e innovazione.

Ambiente, società ed economia: sostenibilità e innovazione, dalla visione all’azione

Questa settimana è stato presentato, nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il TEF -Taranto Eco Forum 2025 che è considerato uno degli appuntamenti più rilevanti e strategici per il dibattito nazionale e internazionale sui temi di ambiente, sostenibilità, alla presenza del vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, del presidente Eurota ETS Patrick Poggi, del generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche abusive e per l’adeguamento alla normativa vigente.

L’evento si terrà il 22 e 23 maggio nel capoluogo ionico. L’edizione del 2025 avrà come tema principale “Ambiente, società ed economia: sostenibilità e innovazione, dalla visione all’azione”. In sede di presentazione sono stati delineati gli obiettivi chiave, tra cui la creazione di un laboratorio di resilienza per testare soluzioni ambientali innovative in tempo reale, l’istituzione di un tavolo di concertazione che coinvolga attori istituzionali, aziende, università e centri di ricerca, per sviluppare progetti finanziabili con fondi come il Just Transition Fund, Horizon Europe 2021-2027, e bandi regionali e nazionali (come quelli del MIMIT, MIUR e MASE) mirando a soluzioni reali e scalabili.

L’obiettivo è entrare in una fase operativa, mirando a lasciare un segno tangibile sul territorio, ben oltre il già significativo lavoro di approfondimento e confronto che ha caratterizzato le edizioni precedenti.

L’evento, come nelle edizioni precedenti, si distingue per il suo carattere aperto e la sua capacità di coinvolgere un ampio network di stakeholder, tra cui imprenditori, manager, liberi professionisti, centri di ricerca, università e istituzioni, con una particolare attenzione anche alle start-up. Una delle principali novità del 2025 sarà la maggiore interazione con la città di Taranto, affinché il TEF diventi un evento sentito e partecipato anche dalla comunità locale.

Le aree tematiche principali che verranno presentate e che caratterizzeranno il “TEF – Taranto Eco Forum” 2025 riguardano: energie rinnovabili, produzione e opportunità; Blue economy, tra mare e porto; Mobilità sostenibile, il trasporto del futuro; Biorisanamento, bonifiche e valorizzazione dei rifiuti; Acqua, risorsa preziosa da proteggere; Intelligenza artificiale, innovazione reale; Responsabilità sociale d’impresa e Safety aziendale.