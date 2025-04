Nei laboratori della Michigan State University, uno degli scienziati più influenti al mondo crea intere fattorie… senza nemmeno sporcarsi le mani di terra. Si chiama Bruno Basso, è italiano, ed è pioniere di una nuova frontiera: i “Gemelli digitali” dell’agricoltura – simulazioni computerizzate di piante e campi, pensate per proteggere il suolo, aiutare gli agricoltori e, in ultima analisi, salvare il Pianeta.

Basso è partito da Napoli, dove si è laureato in Agraria alla Federico II, ed è oggi professore di Earth and Environmental Sciences alla Michigan State University, la più antica università agraria degli Stati Uniti, fondata nel 1855. Il suo nome compare stabilmente tra il 2% dei migliori scienziati al mondo in tutte le discipline, secondo i ranking basati sulla produttività e l’impatto della ricerca scientifica (dati Stanford University).

«Il suolo è vita. È la casa delle piante. Proteggerlo deve essere una priorità assoluta», racconta con passione. Basso combina immagini satellitari, modelli matematici avanzati e intelligenza artificiale per costruire sistemi capaci di prevedere il comportamento dei campi agricoli: quanta acqua assorbiranno, quanto fertilizzante servirà, come reagiranno ai cambiamenti climatici.

Algoritmi per simulare scenari futuri

I suoi algoritmi possono simulare scenari futuri prima ancora che gli agricoltori prendano una decisione: più azoto? Meno acqua? Più rotazione delle colture? E tutto questo senza mettere a rischio raccolti reali. Non a caso, grazie ai suoi brevetti, ha fondato CIBO Technologies, una startup inclusa dal Time tra le 100 aziende più sostenibili del mondo nel 2024. A credere in lui sono investitori del calibro di Al Gore, il fondo Founders Fund di Peter Thiel, e Flagship Pioneering, la società che ha dato vita al vaccino Moderna.

Oggi i “Gemelli digitali” di Basso aiutano giganti come Nestlé e PepsiCo a misurare l’impatto ambientale delle loro filiere: quanta CO₂ viene emessa per ogni prodotto? Quanto suolo viene consumato? Uno strumento fondamentale in un’epoca in cui, secondo la FAO, ogni anno il mondo perde circa 24 miliardi di tonnellate di suolo fertile e il degrado del terreno colpisce quasi il 33% delle terre coltivabili.

Il cuore rivolto agli agricoltori

Ma il cuore del lavoro di Basso rimane sempre rivolto agli agricoltori, specialmente i più piccoli. «Negli Stati Uniti anche le grandi aziende agricole lavorano con margini ridottissimi» spiega. «Chi cresce a Napoli, tra i vicoli del centro storico, impara presto che non ci sono grandi distanze sociali: siamo tutti uguali. E proprio da lì è nato il mio interesse per il cibo e per l’impatto sociale dell’agricoltura».

In America, ha imparato che «le idee vanno capitalizzate, soprattutto quelle dei giovani. Se hai qualcosa da dire, ti ascoltano. Se hai talento, vai avanti. E se non ce l’hai, non c’è amico che tenga».

Nel suo laboratorio ospita studenti da tutto il mondo. Li spinge a pensare in grande, a unire spirito critico e filosofia, a “vedere i collegamenti nascosti tra le cose. «La filosofia non è così lontana dalla matematica. Entrambe aiutano a ragionare». E, al termine della chiacchierata, Basso si lascia andare a una riflessione personale: «Cerco di fare del mio meglio, senza aspettarmi nulla in cambio. Perché, alla fine, l’esame più importante non è quello dei mortali».