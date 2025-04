REGIONE LOMBARDIA OLTRE 50 MILIONI A ENTI LOCALI E IMPRESE CHE INVESTIRANNO SULLA SOSTENIBILITÀ

Nei prossimi tre mesi, Regione Lombardia metterà a disposizione di enti locali e imprese della Lombardia più di 50 milioni di euro per il recupero delle materie prime critiche, per l’efficientamento degli edifici pubblici e per strade verdi e intelligenti che contribuiscano a ridurre il traffico, le isole di calore e l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane.

Promuovere la sostenibilità

Sono numerose le iniziative già in atto, vediamo le più significative.

Comunità Energetiche Rinnovabili

47,7 milioni di euro. Due bandi sono stati lanciati per sostenere la creazione e l’ammodernamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Fase 2 della Manifestazione di Interesse: 29 milioni di euro destinati a Comuni, enti locali e soggetti pubblici capofila di proposte CER ritenute meritevoli. I contributi a fondo perduto copriranno fino al 40% dei costi di investimento, con un massimo di 1.500 euro/kW per impianti fino a 20 kW e valori decrescenti per potenze superiori.

Bando ReLoad CER: 27,75 milioni di euro per interventi di realizzazione o ammodernamento di impianti per energia rinnovabile e sistemi di accumulo su immobili pubblici destinati a CER. Possono partecipare i Comuni lombardi con oltre 5.000 abitanti e i soggetti pubblici membri di comunità energetiche esistenti o da costituire. Anche in questo caso, il contributo coprirà fino al 40% dei costi, con un massimo di 800 euro/kW e un tetto di 1,5 milioni per beneficiario. Le domande possono essere presentate fino al 15 maggio 2025. ​

Economia Circolare: 10 milioni di euro per enti locali

La misura RI.CIRCO.LO mette a disposizione 10 milioni di euro per Comuni e Province, suddivisi in quattro linee di finanziamento

Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: HUB ed empori solidali: 2 milioni di euro per la realizzazione o l’ampliamento di HUB o empori solidali per la raccolta e il recupero delle eccedenze alimentari

Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: centri del riutilizzo: 3 milioni di euro per la realizzazione o l’ampliamento di impianti.

Prevenzione dei rifiuti: 1 milione di euro per progetti di riduzione della produzione dei rifiuti nelle mense, mediante la riduzione dell’utilizzo di stoviglie monouso e di imballaggi usa e getta.​

Implementazione della raccolta: 4 milioni di euro destinati a compostaggio di comunità, sistemi di raccolta di rifiuti galleggianti, sistema di raccolta di particolari categorie di rifiuti, centri ambientali mobili.​

Il bando è stato aperto il 1° ottobre 2024 e le domande possono essere presentate fino al 15 gennaio 2025. ​

Sostegno alle imprese per l’economia circolare: 7 milioni di euro

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando ‘Ricircolo’, destinando 7 milioni di euro a 53 aziende delle filiere plastiche e tessile. Le PMI potranno sviluppare progetti legati alla prevenzione della produzione di rifiuti, all’ecodesign, alla simbiosi industriale e al riciclo dei rifiuti. Il contributo copre fino al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per impresa. ​

Investimenti agroambientali: 61 milioni di euro

Un nuovo bando finanzia con 61 milioni di euro investimenti agricoli legati ad ambiente, clima e benessere animale. Le azioni finanziate comprendono investimenti per razionalizzare i processi produttivi agricoli e ridurre le emissioni di gas climalteranti, migliorare la qualità delle acque, gestire in modo sostenibile i prodotti fitosanitari e preservare la fertilità del suolo. Il bando è aperto dal 27 novembre 2024 al 30 aprile 2025. ​