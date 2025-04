La Scuola Bvlgari è stata fondata nel 2024 all’interno della Manifattura Bvlgari di Valenza, in Piemonte. Si tratta del primo centro di formazione della maison aperto al pubblico, interamente dedicato all’arte della gioielleria. Sviluppata in collaborazione con la Tarì Design School (TADS), la scuola offre corsi professionali in oreficeria e incastonatura di gemme al microscopio, combinando teoria e pratica sotto la guida di maestri orafi e professionisti qualificati .​

La Scuola Bvlgari: il savoir-faire dell’alta gioielleria diventa accessibile a tutti L’eccellenza orafa italiana apre le sue porte al grande pubblico. Con la nascita della Scuola Bvlgari, la storica maison romana lancia un progetto ambizioso: rendere accessibile a tutti il savoir-faire e la cultura dell’alta gioielleria. Non si tratta di un’accademia esclusiva per aspiranti artigiani, ma di un luogo aperto e inclusivo dove appassionati, studenti e curiosi possono immergersi nel mondo del lusso attraverso laboratori, incontri e percorsi formativi. Un’iniziativa senza precedenti nel panorama del lusso italiano: la Scuola Bvlgari nasce con l’obiettivo di tramandare l’eredità artistica e tecnica della maison, fondata nel 1884 da Sotirio Bulgari. I percorsi offerti spaziano dalla storia del gioiello al design contemporaneo, dall’incastonatura delle gemme alle tecniche di lavorazione dell’oro, fino agli approfondimenti sulla sostenibilità nel settore. Le attività sono pensate per essere accessibili anche ai non addetti ai lavori, con corsi introduttivi, esperienze pratiche e masterclass condotte da maestri artigiani, storici dell’arte e designer. “Vogliamo abbattere il muro dell’esclusività e condividere la bellezza, il sapere e la passione che ci guidano da oltre un secolo” ha dichiarato Jean-Christophe Babin, CEO di Bvlgari, durante l’inaugurazione. “Apriamo le porte di un mondo spesso percepito come distante, per far scoprire a tutti cosa si cela dietro un gioiello d’alta gamma.” La Scuola come centro culturale Oltre alla formazione, la Scuola si propone anche come centro culturale e ospita mostre, conferenze e collaborazioni con istituzioni accademiche. Un ponte tra tradizione e futuro, che rafforza il legame tra Bvlgari e il territorio. Con la Scuola Bvlgari, il marchio del lusso scrive una nuova pagina della sua storia, trasformando il savoir-faire in patrimonio condiviso. Un’iniziativa che segna un cambio di paradigma nel mondo dell’alta gioielleria: l’arte di creare bellezza non è più un segreto per pochi, ma un’esperienza da vivere insieme.

La scuola ha aperto con una prima classe di 80 studenti, tutti maggiorenni, e offre percorsi formativi della durata di uno o due anni, a seconda della specializzazione. I corsi sono accessibili anche a chi non possiede una formazione pregressa nel settore, e Bvlgari sostiene economicamente gli allievi più meritevoli attraverso borse di studio. Con la Scuola Bvlgari, la maison rafforza il proprio impegno nella trasmissione del savoir-faire artigianale, affiancando la già esistente Bvlgari Jewellery Academy, attiva dal 2017, che ha formato oltre 700 artigiani. Questo nuovo centro formativo rappresenta un passo significativo verso l’apertura del mondo dell’alta gioielleria a un pubblico più ampio, valorizzando il territorio di Valenza come polo di eccellenza nel settore .​

Sostenibilità al centro del progetto

La nuova manifattura Bvlgari è stata concepita all’insegna della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale, grazie a spazi ergonomici e a un avanzato programma di welfare volto a promuovere il benessere e l’equilibrio tra vita e lavoro.

Realizzata in tempi record, la struttura impiega energie rinnovabili, tra cui un impianto geotermico e oltre 4.100 pannelli solari, coprendo fino al 50% del proprio fabbisogno energetico; la restante quota proviene da fonti 100% rinnovabili. L’impatto ambientale è ulteriormente ridotto grazie a sistemi avanzati per il trattamento dell’aria, la regolazione termica, la gestione dell’acqua e politiche plastic-free.

ManifatturaValenza. Una lezione di pazienza: il tempo è il primo artigiano dell’eccellenza

Così commenta Le gemme con cui lavoriamo da Bvlgari sono plasmate da un tempo che non ci appartiene: la natura ha impiegato secoli, a volte millenni, per crearle. Questa lezione di pazienza ci ispira ogni giorno e ci ricorda che certe forme di tempo non sono negoziabili, come il tempo necessario per creare qualcosa destinato a durare per sempre.



Questo è lo spirito alla base della recente espansione del nostro ManifatturaValenza, ora il più grande sito produttivo di gioielli monomarca al mondo. Un luogo in cui onoriamo il valore del tempo investendo in conoscenza, formazione, innovazione, crescita sostenibile e savoir-faire. Infatti, credo che innovazione non significhi correre avanti, ma scegliere con saggezza dove andare. In un momento globale complesso, la nostra espansione invia un segnale chiaro: credere nel valore del tempo significa investire nelle persone, nella formazione e nelle opportunità”.

E a proposito dell’inaugurazione della Scuola Bvlgari aggiunge: “Questo progetto lungimirante ci permetterà di raddoppiare la nostra capacità produttiva entro il 2029 e di ospitare ScuolaBvlgari, la nostra prima scuola di formazione accessibile al pubblico, dedicata a trasmettere l’eccellenza del nostro artigianato Made in Italy alle nuove generazioni. Perché nel mondo del lusso, il tempo non è questione di velocità.

È questione di dedizione. È questione di maestria. E se usato bene, non è un costo: è il valore più grande”.

Un sentito ringraziamento a Jean-Christophe Babin e Nicolò Rapone per questa splendida foto a ricordo di un momento così significativo.