Axel Botte-Head of Market Strategy, Ostrum AM, affiliata di Natixis IM -

Quest’anno l’azionario USA ha sottoperformato il listino globale, mentre gli investitori non statunitensi hanno abbandonato Wall Street per riacquistare Europa e Cina. La politica economica ed estera di Trump è la ragione principale di questo cambiamento che potrebbe segnare una svolta duratura sui mercati. L’eccezionalismo degli USA viene messo in discussione, poiché la politica tariffaria di Trump crea un contesto estremamente incerto per le multinazionali statunitensi quotate. L’aumento dei dazi è una tassa sugli importatori e sui consumatori statunitensi. Poiché i consumi rappresentano quasi i 2/3 della domanda aggregata degli USA, la crescita del PIL statunitense potrebbe arrestarsi nel primo semestre. L’economia statunitense sfiorerà quindi la recessione, poiché i consumatori ridurranno le spese. Inoltre, i costi crescenti dello sviluppo dell’IA generativa (compresa l’elettricità) sono diventati una preoccupazione significativa per gli azionisti.

La maggior parte delle grandi aziende tecnologiche ha annunciato tagli alla spesa per investimenti in data center e capacità di IA. La concorrenza dei modelli di IA open-source (Deepseek) rappresenta una sfida per le big tech statunitensi e costringerà gli utilizzatori di modelli di IA a riconsiderare la posizione dominante degli USA nel settore. La prossima vittima potrebbe essere l’industria dei semiconduttori, se i concorrenti cinesi continueranno a raggiungere gli standard statunitensi. In prospettiva, gli attacchi del governo USA alle università di livello mondiale sono di cattivo auspicio per la scienza e per il futuro della ricerca e dello sviluppo negli Stati Uniti. L’unico vantaggio comparativo dell’economia statunitense viene limitato dai tagli alle sovvenzioni federali. L’Unione Europea si sta avvicinando all’idea di ridurre la propria dipendenza dalle forze armate statunitensi, riconoscendo che il rinnegamento da parte di Trump degli impegni di sicurezza assunti con gli alleati rappresenta una svolta epocale.

La Germania investirà quasi mille miliardi di euro nel settore militare e delle infrastrutture nel prossimo decennio. Le ritorsioni tariffarie potrebbero colpire le aziende statunitensi di servizi tecnologici, aumentando le attuali preoccupazioni del mercato. In un’altra svolta significativa, la Cina promuoverà una domanda interna più forte e il libero scambio con la Corea del Sud e il Giappone. Potrebbero volerci anni, ma se la Cina riuscirà a ristrutturare la propria economia trasformandola in una maggiore fonte di domanda globale, l’epicentro dell’economia mondiale si sposterà ulteriormente verso est. L’arcaica concezione di Trump sul tared non solo ha minato la libera circolazione delle merci in Nord America, ma potrebbe aver consegnato alla Cina la leadership economica globale.

Oltre all’impatto dirompente della politica tariffaria, le valutazioni dei titoli azionari sono state considerate ricche per un certo periodo. I titoli Mag7 hanno guidato il dominio del mercato statunitense negli ultimi anni, ma i rischi di ribasso che abbiamo evidenziato hanno pesato sui titoli delle mega-cap. Inoltre, gli investitori non statunitensi hanno creduto all’idea che la vittoria di Trump avrebbe portato con sè un contesto favorevole alle imprese, riversando centinaia di miliardi nei mercati statunitensi alla fine dello scorso anno. Questi afflussi tardivi di titoli azionari a fronte di valutazioni elevatissime si stanno ora invertendo. Le mani deboli sono costrette a liquidare mentre i prezzi delle azioni crollano, compresi gli investitori azionari con leva. Anche il contraccolpo su Tesla, che riflette il controverso coinvolgimento di Elon Musk con il governo statunitense, ha alimentato le vendite dall’inizio del 2025. Oltre alle megacapitali, ricordiamo che quasi la metà dei componenti dell’indice Russell 2000 è in perdita. L’eccezionalismo statunitense sembra basarsi su un insieme molto ristretto di società che ora sono sotto pressione.

La Fed dovrà bilanciare i rischi di rialzo dell’inflazione con l’indebolimento del mercato del lavoro. È una situazione difficile per la sfera della politica. Alla fine i tassi saranno tagliati a giugno, settembre e dicembre, ma la politica monetaria non riuscirà a prevenire la debolezza del mercato.